¡Súper domingo! Aquí el resumen de todo lo que pasó en el Super Bowl LVI

Después de mucha espera, por fin se hizo el Super Bowl LVI y por supuesto que superó nuestras expectativas. Los Ángeles y Cincinnati se enfrentaron en un partido sumamente cerrado y cardiaco, pero tras cuatro cuartos intensos en el que se dieron con todo, el ganador del trofeo Vince Lombardi y campeón de la NFL fueron ni más ni menos que los Rams. Y claro que lo más llamativo en el súper domingo fue el encuentro entre estos dos equipazos, porque por momentos nos tuvieron al filo del sillón

Alrededor de todo lo que ocurría en el SoFi Stadium también pasaron otras cosas. Para nadie es un secreto que además del futbol americano, en este eventazo hay mucho más que lo deportivo, como el show de medio tiempo donde Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Eminem y Kendrick Lamar sacaron sus mejores rimas frente a millones de personas. Sin embargo, esto no fue lo único que sucedió y por acá les contaremos todo lo que pasó independientemente del tiro que vimos en la cancha.

Los comerciales épicos no faltaron en este Super Bowl

Algo que no puede faltar en el Super Bowl son los famosísimos comerciales que un montón de marcas lanzan días antes del partido o durante el encuentro. Y por supuesto que en el enfrentamiento entre los Cincinnati Bengals y Los Ángeles Rams, tuvimos chance de ver anuncios que nos sorprendieron por completo y otros que de plano nos dejaron con el ojo cuadrado. Para que chequen el dato y entiendan de qué hablamos, a continuación les mostraremos algunos de los más impresionantes.

Desde las apariciones de celebridades como Scarlett Johansson, Salma Hayek, Arnold Schwarzenegger, Zendaya, Paul Rudd , Seth Rogen, Ewan McGregor, Megan Thee Stallion, Charlie Puth, Anna Kendrick, Steve Buscemi, Serena Williams y hasta Kanye West fueron solo algunas de las figuras del entretenimiento que aparecieron en un montón de anuncios espectaculares durante el partido más importante de la NFL. Si no nos creen, acá abajo pueden checarlos.

También tuvimos varios tráilers increíbles

Por si no fueran suficientes los comerciales, varias compañías importantes dentro del cine aprovecharon que el Super Bowl es uno de los eventos más grandes y vistos del mundo para estrenar tráilers, previo y durante el partido. Desde temprano aparecieron adelantos de cintas como Nope de Jordan Peele; el nuevo teaser de Doctor Strange in the Multiverse of Madness; The Rings of Power, el spin-off de El señor de los anillos; así como nuevos vistazos de Moon Knight y Jurassic World Dominion.

El emocionante inicio con el himno de Estados Unidos

Justo después de que Los Ángeles Rams y los Cincinnati Bengals saltaran al campo de juego, comenzó la ceremonia de protocolo. Primero escuchamos “America The Beautiful” en la voz de la cantante Jhené Aiko, y tan solo unos segundos después entró Mickey Guyton para interpretar el himno de los Estados Unidos. Y la verdad es que sobre todo la participación de esta artista fue histórica, porque se convirtió en la primera intérprete de country afrodescendiente en tener este honor.

A pesar de que hubo ciertos problemas en la transmisión de la presentación de Guyton, porque se veía que el audio estaba desfazado comparado con la imagen ¡plop! En general, ambas artistas dejaron un buen sabor de boca en el público que las estaba viendo en vivo y a todo color alrededor del planeta. Y aunque la gran mayoría ya quería ver a Dre y compañía en el descanso, ver a estas mujeres abriendo el partido fue un gran detalle que dejó la mesa servida para lo que vendría después.

Dwayne Johnson apareció en el campo de juego

Acá tenemos que hacer mención especial a un momento que simplemente nos sorprendió. Después del himno y demás, los Cincinnati Bengals y Los Ángeles Rams estaban listos para la patada inicial cuando de repente saltó al campo de juego un invitado especial de alto calibre, ni más ni menos que Dwayne Johnson. El ahora actor apareció para presentar muy a su estilo a ambos equipos y echándoles porras, algo que por supuesto le dio otro toque al arranque del encuentro.

El show de medio tiempo estuvo lleno de clásicos del hip hop

Ahora sí, es hora de hablar del momento que muchos estaban esperando, el show de medio tiempo del Super Bowl LVI. Desde que supimos que Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Eminem y Kendrick Lamar armarían el espectáculo este 2022, el hype se elevó como la espuma. Sin embargo, y para ser muy honestos, estas leyendas del hip hop nos dejaron con la boca abierta con el show que dieron en el SoFi Stadium de Los Ángeles, porque superaron las expectativas por completo.

Desde el inicio, estas figuras del rap no se guardaron nada, porque tocaron puros clásicos de sus respectivas carreras (POR AQUÍ les dejamos el resumen de todo lo que pasó). A pesar de que hubo grandes momentos, como la aparición de 50 Cent y Anderson .Paak como invitados especiales, sin duda los que se llevaron los reflectores fueron Snoop dándose un toque antes de subir al escenario y The Slim Shady arrodillándose (ACÁ les contamos cómo estuvo la cosa). Y aunque quedamos satisfechos, sentimos que faltó tiempo para escuchar más hits.

Los Rams se coronaron por segunda vez en el Super Bowl

Por supuesto que lo más importante en el Super Bowl LVI era el partido, que de entrada pintaba emocionante porque los Rams y Bengals pelearon duro y derrotaron a grandes rivales para llegar al SoFi Stadium y así definir en la cancha quién es el mero mero en la NFL. Al inicio del encuentro, el equipo de Los Ángeles se veía mejor en el terreno de juego y luego de varias series fallidas, lograron anotar sus primeros puntos. Aunque los de Cincinnati no se quedaron atrás y poco a poco se acercaban en el marcador.

Pero las cosas cambiaron por completo cuando volvieron del medio tiempo, porque Joe Burrow y compañía se sobrepusieron y remontaron. En cada serie ofensiva se notaba el nerviosismo de ambos conjuntos por no perder e irse con las manos vacías, y literal todo se definió en los últimos segundos del último cuarto. Sin embargo, después de varios castigos y una captura al quarterback de los Bengals, Los Ángeles Rams se llevaron por segunda vez el Vince Lombardi luego de imponerse 23-20.