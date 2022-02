Checa acá el misterioso primer tráiler de ‘Nope’ de Jordan Peele

“What’s a bad miracle?“, pregunta el personaje de Daniel Kaluuya en el primer tráiler oficial de Nope, la más reciente película de Jordan Peele que está programada para estrenarse el 22 de julio de 2022. Sin duda, es una de las películas más esperadas de este año con el regreso de uno de los guionistas, directores y productores más innovadores de los últimos tiempos.

Como breve resumen, Peele debutó como director con la aclamada Get Out, a la cual le siguió Us y la producción de Candyman dirigida por Nia DaCosta en 2021. Y este 2022 vuelve con Nope, otro largometraje de terror y misterio que nos muestra una pesadilla que viene del cielo. Por acá les contamos más.

Nope

A pesar de que el tráiler de Nope nos revela algunos elementos de la historia, en realidad no nos dice de manera clara de qué va. Por acá conocemos a una pareja que trabajan en el único rancho de caballos entrenados por afroamericanos. La protagonista dice al inicio que una de las primeras imágenes en video, el de un hombre en un caballo, es su tatara tatara abuelo.

Luego, durante una noche, se percibe una amenaza desde el cielo que se convierte en la peor pesadilla de los protagonistas (al grado de que “algo” succiona a la mujer desde el cielo). Los protagonistas de Nope son Keke Palmer y Daniel Kaluuya, quienes están acompañados por Steven Yeun, Barbie Ferreira, Brandon Perea y Michael Wincott.

Algunas apuestan van a que se trata de una invasión alienígena, pero considerando que estamos hablando de Jordan Peele, quizá sea algo más oscuro y “humano” que nos muestre un mensaje perturbador en relación a lo social. Al menos con sus dos historias más grandes, así ha sido y nos ha dejado sorprendidos. Acá les dejamos el tráiler de Nope, una de nuestras películas más esperadas de este año.

Jordan Peele

Algo interesante a considerar de Nope es que la cinta fue filmada en KODAK film y en IMAX en 65 mm. Eso vino de la presencia de Hoyte van Hoytema, el director de fotografía conocido por su trabajo con Christopher Nolan en cintas como Interstellar, Dunkirk y TENET, y que participará en Oppenheimer de 2023.

Sin duda, Nope estará en conversación a partir de su estreno. Y no sería novedad, pues Peele ha recibido mucha atención desde que ganó el Oscar a Mejor Guion Original por Get Out y hasta una mención en Mejor Película y Director (sin olvidar la nominación de Kaluuya por esta misma cinta).

Us pasó por la calle de la amargura en la temporada de premios a pesar de ser una gran película. Esperamos que cuando se revelen más detalles de Nope, que se ve sensacional además, reciba la atención que merece.