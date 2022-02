¿Charles Xavier? El nuevo tráiler de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’

Lo que sucedió con Spider-Man: No Way Home fue una locura, algo inédito y especial. Estamos todos de acuerdo. Pero lo que sucederá con Doctor Strange in the Multiverse of Madness, no le pide nada a la cinta protagonizada por Tom Holland. ¿La razón? Podríamos ver algunos personajes que se habían quedado en el pasado como Charles Xavier.

A propósito del Super Bowl y la tradición de liberar avances, teasers o clips, el MCU no se podía quedar atrás al liberar el nuevo tráiler de la segunda entrega de Doctor Strange protagonizada por Benedict Cumberbatch con Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Chiwetel Ejiofor y Rachel McAdams.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness

El universo cinematográfico de Marvel arrancará este 2022 con el estreno de Doctor Strange in the Multiverse of Madness programada para el verano. Y en este nuevo avance, considerando que ya estamos inmersos en el multiverso y la locura que eso conlleva, posiblemente vemos a muchos personajes importantes.

Primero, vemos como Stephen Strange enfrenta las consecuencias de sus acciones en No Way Home donde abrió el multiverso, un concepto completamente desconocido que supone bastantes peligros para la humanidad. Por eso es que recurre a Wanda, ya como la Bruja Escarlata, y a America Chavez (interpretada por Xochitl Gomez) para combatir el mal que supone.

Pero también algunos usuarios creen que escuchamos la voz de Charles Xavier con Patrick Stewart. Aunque esto es un rumor, otra cosa que se supone veremos en esta cinta es a Monica Rambeau como Photon y el primer vistazo de Capitana Carter. ¿Será? Por acá les dejamos el tráiler de Doctor Strange in the Multiverse of Madness que se estrenará el próximo 6 de mayo de 2022. ¿Ya listos?

Los posibles cameos

Desde que se habla del multiverso, sobre todo en el MCU, las posibilidades de cameos han sido infinitas. No Way Home nos regaló a los tres Spider-Man, algo que esperábamos y que se había manejado como un rumor. Y así, trajeron a algunos villanos memorables de las dos franquicias anteriores.

¿A quién podrían traer para Doctor Strange in the Multiverse of Madness? Entre los rumores más emocionantes está el Bruce Banner de Edward Norton, Tom Cruise como Iron Man y el Daredevil de Ben Affleck. También se ha hablado de Jon Bernthal como Punisher y la presencia del nuevo Ghost Rider.

Igual otra posibilidad que se ha manejado como rumor, es la aparición de Mr. Fantastic interpretado por John Krasinski, quien podría estar acompañado por Jean Grey (¿veremos nuevamente a Sophie Turner?).Por último, y entre los más probables, está Deadpool con Ryan Reynolds y Simu Liu como Shang-Chi.

Y por último, ¿veremos a Tobey Maguire como Spider-Man una vez más?