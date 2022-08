The 1975 le pone vibra retro y nos trae el video de su rola "Happiness"

El final de año nos traerá muchos lanzamientos musicales bastante emocionantes y uno de los que andamos esperando con ansias, es el próximo disco de The 1975.

La banda comandada por Matt Healy tiene previsto traernos el álbum Being Funny In A Foreign Language por ahí de mediados de octubre… y el asunto pinta bien. Lo mejor: por acá traemos el nuevo sencillo, con todo y video oficial, de su nueva rola “Happiness”.

Foto: Instagram.

Aquí el video oficial de “Happiness” de The 1975

Va a ser un cierre del 2022 bastante movido pero espectacular para The 1975. Nomás para que se den una idea, la banda volverá a la Ciudad de México en noviembre próximo ya que serán uno de los actos principales del Corona Capital.

Y sí, los fans mexicanos tendrán la oportunidad de escuchar no solo los temas de antaño de la banda; también tendremos un chance muy probable de escuchar algunas rolas de su nuevo disco, que ya estará en circulación para ese entonces.

Ilustrativa de The 1975. Foto: Cortesía.

El álbum Being Funny In A Foreign Language se lanzará el 14 de octubre (ahí les dejamos el dato para que no se les pase) y la banda nos sigue trayendo algunos adelantos interesantes. Ya hace poco pudimos escuchar la rola “Part Of The Band”, así que es turno de entrarle a este sencillo nuevo titulado “Happiness”.

Se trata de una rolita llena de ese toque funky/new-wave retro que la banda ha implementado en discos anteriores, de esas que sí o sí te hacen pararte a bailar. A ver si se nos hace escucharla en el Corona Capital 2022.

Y bueno, en lo que esperamos, aquí abajito les dejamos el nuevo video de The 1975.