Ya estamos a prácticamente nada de que se arme el Corona Capital 2022 y los entendemos; también acá en Sopitas.com andamos a tope de emoción por esta edición del festival, que sin duda será la más grande hasta el momento en la historia. En ese sentido, dentro de toda la estela de artistas y bandas geniales que conforman el line-up, The 1975 es una de las que más expectativa despierta entre los headliners.

El grupo liderado por Matty Healy será uno de los que llegue a tierras mexicanas con nuevo disco bajo el brazo, así que desde este preciso momento existe la duda sobre cómo están conformando el repertorio de sus presentaciones. Y aquí, para hacernos una idea de qué onda con su show, repasamos el posible setlist que nos podrían presentar en el CC2022.

Promocional de la band. Foto: Instagram.

The 1975 regresará a México tras lanzar su más reciente disco

Este 2022 ha sido el año de los regresos en muchos sentidos. Luego del periodo más duro de la pandemia, la industria de los conciertos y festivales regresó con todo a la carga. Sí, nuestra cartera y los ahorros nomás no la cuentan, pero nada como regresar a esta bonita tradición festivalera.

Además de todo eso, bandas como The 1975 le entraron al quite en estos meses para traernos nueva música. Apenas en octubre pasado, los británicos lanzaron el disco Being Funny in a Foreign Language (AQUÍ nuestra reseña) que ha registrado un buen recibimiento de la crítica, apoyado además por los colaboradores espectaculares que invitaron (Jack Antonoff, Phoebe Bridgers, Japanese Breakfast y más).

Además de eso, se destaca que la banda se propuso implementar composiciones con instrumentación más orgánica para mantener al mínimo los arreglos electrónicos que tuvieron un peso mayor en varios de sus discos pasados. Y bueno, como resultado les quedó un discazo bastante disfrutable.

Ahora bien, como decíamos antes, con este nuevo disco se abre un poco la duda sobre cómo están armando su repertorio los de The 1975. ¿Le echamos un vistazo a los setlist recientes de la banda rumbo al Corona Capital 2022?

Este es el posible setlist de la banda para el Corona Capital 2022

Posiblemente, The 1975 sea la banda del Corona Capital 2022 que tiene una organización mucho más precisa de su setlist. Es decir, por lo que podemos ver en los variados listados de canciones de sus presentaciones recientes (vía setlist.fm), la banda monta dos etapas diferentes del show, dedicando la primera a las canciones del nuevo disco y la segunda a sus más grandes éxitos.

Eso sí, en la primera etapa de sus shows donde tocan la mayor parte de las rolas de Being Funny in a Foreign Language, se suman algunas canciones de otros álbumes para que haya más variedad en ese repertorio. Aquí les mostramos el setlist que nos anda manejando la banda rumbo al Corona Capital 2022. Marcaremos (**) en la lista de canciones aquellos temas que no siempre tocan en todos los shows.

Primer parte del set (con mayoría de las canciones de Being Funny in a Foreign Language):

1. The 1975 (Being Funny in a Foreign Language)

2. Looking for Somebody (to Love)

3. Happiness

4. Part of the Band

5. Oh Caroline

6. I’m in Love With You

7. All I Need to Hear

8. Roadkill (del disco Notes of a Conditional Form)

9. fallingforyou (del disco debut de la banda del 2013)

10. I Like America & America Likes Me (del disco A Brief Inquiry Into Online Relationships)

11. About You

12. When We Are Together

13. Be My Mistake (del disco A Brief Inquiry Into Online Relationships). **

Segunda parte del set con éxitos de toda su discografía:

14. If You’re Too Shy (Let Me Know)

15. TOOTIMETOOTIMETOOTIME

16. It’s Not Living (If It’s Not With You)

17. A Change of Heart

18. Robbers

19. Somebody Else

20. I Always Wanna Die (Sometimes)**

21. Love It If We Made It

22. The Sound

23. Sex

24. Give Yourself a Try