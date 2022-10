The 1975 tiene un encanto como pocas bandas. Es decir, no cualquiera tiene esa capacidad de ser ‘tiernamente descarado’ (o ‘descaradamente tierno’ si así lo prefieren) y revolucionar esa personalidad con cada disco… Pero ellos sí y lo ponen de manifiesto nuevamente a través de una avalancha pop casi perfecta llamada Being Funny in a Foreign Language, que es lanzado este viernes 14 de octubre.

Luego de un par de álbumes que una buena parte de la crítica consideró ‘experimentales’ para su propio estándar, la banda liderada por Matty Healy se vuelve a acercar a su raíz más pop de influencia retro, pero sin tanto tinte electrónico. Y al mismo tiempo, en el camino se encuentra con dos que tres alternativas quizá no tan exploradas en sus materiales discográficos pasados. Lo mejor es que todo funciona muy bien en este álbum que además, nos vuelve a entretener con el toque desvergonzado y el lado más cursi de su vocalista.

The 1975. Foto: Instagram.

Tampoco podemos dejar pasar a los colaboradores, porque ahí hay varios nombres sobresalientes. No siempre uno tiene la oportunidad de juntarse con Japanese Breakfast y mucho menos con Jack Antonoff, posiblemente uno de los mejores productores de la actualidad (Lana Del Rey, Taylor Swift, St. Vincent, Lorde lo pueden decir). Vaya combo.

A diferencia de sus trabajos pasados, Being Funny apenas se acerca a los 45 minutos totales de reproducción, convirtiéndose así en el disco de menor duración que han lanzado al momento. Y esto tiene una explicación.

“Cada disco que hice, me convencí de que tenía mucho que demostrar, así que tenía que ser sobre todo lo que sucedió, todo lo que está sucediendo ahora y todo lo que podría suceder… Pero en este disco, dije: ‘En lugar de una obra magna, ¿qué tal mejor una polaroid?’”, mencionó Healy a Pitchfork sobre la regla de no hacer un disco tan extendido. También se ideó utilizar elementos electrónicos en la menor medida posible, así como el uso de instrumentación más orgánica.

Ilustrativa de The 1975. Foto: Cortesía.

El resultado es un disco pop fabuloso que tiene todo el potencial para marcar un antes y un después en la carrera de la banda, y que nos recuerda por qué son uno de los proyectos musicales más seguidos de los últimos años.

Toques de poderoso pop-rock ochentero

Para no perder la costumbre, The 1975 abre el disco con una canción que lleva el nombre de la banda. Y ya desde ahí se siente una vibra de poderoso pop-rock ochentero con un piano acelerado que parece tomado de cualquier himno de rock de estadio. Hacia el final, el tema de desvanece con instrumentos de viento y algunos arreglos de guitarra que rescatan una vibra rockera que funciona muy bien.

Luego, el dance pop de corte disco-funky llega con “Happiness”, en la que Matty nos habla con un poco de ironía sobre lo ridícula y extrañamente feliz que es sintiéndose enamorado… aunque no todo es color de rosa. Esta pinta para convertirse en un clásico de la banda.

La máxima sensación ochentera viene con “Looking For Somebody (To Love)”, un temazo de energía new-wave que suena más optimista de lo que la letra en realidad nos cuenta. Matty Healy muestra su sentido del humor (un poquito oscuro) para hablar sobre la obsesión de sentir amor o sentirse amado.

Esta fácil se queda entre las tres mejores canciones del disco porque aunque es engañosa entre su sonido alegre y su letra que no lo es tanto, es muy divertida y enérgica. Es una rola extraída directamente de los 80.

La manita de Jack Antonoff se nota en el nuevo disco de The 1975

Uno de los aspectos importantes de este disco es la mano de Jack Antonoff, la mente detrás de Bleachers, en la producción. Él también es un ferviente amante de los estilos retro, así que era un hecho que esa esencia se amplificaría. Pero Jack también es un tremendo artista de folk, así que ese toque no podía pasar desapercibido.

Con la guía de Antonoff, The 1975 se adentró un poco más en ese camino folk en el que quizá no suelen caminar tanto. El ejemplo más claro de ello es la canción “Part Of The Band”, donde Matty se luce como compositor. Nos habla de una historia de amor donde una de las personas se da cuenta que es muy diferente del otro.

Y con esa excusa, Healy se desvía del tema amoroso para hacer un descripción casi de sí mismo de forma satírica, mencionando sus adicciones del pasado, sus polémicos dichos y se autodenomina “un tipo flaco promedio salido de la coca que considera su ego como imaginación”. El tipo, según parece, se sabe reír un poco de él mismo.

Nos ponemos después bastante románticos, primero con “Oh Caroline” y después “I’m In Love with You”. Esta última vuelve a la energía dance pop/new wave retro con un coro que es muy sencillo, pero pegajoso. Y bueno, qué decir de esa melosa melodía y letra; hasta dan ganas de enamorarse, jeje. Puede ser interesante escucharla en vivo porque seguro será sumamente coreada.

La influencia musical diversa de Jack Antonoff vuelve a aparecer con “All I Need To Hear” que es una linda combinación de rock y folk con R&B de antaño. Sin duda, una de las canciones más orgánicas en cuanto a instrumentación que le hemos escuchado a The 1975 en su historia.

“Wintering” es de las más raras del disco, pero no en un mal sentido. Como lo describe el propio Matt, “se trata de mi familia, y es una especie de canción de Navidad, pero también es esa cosa de especificidad identificable porque todos conocen esa sensación de llegar a casa para Navidad y querer, pero no querer...”. Es decir, es una rola navideña pero no tan positiva del todo.

‘Being Funny in a Foreign Language’ es un disco de pop excelente

“Human Too” es el otro tema en el que The 1975 explora un estilo que no suele abordar tanto. Aquí, se arma una balada de R&B contemporáneo a piano, en la que el vocalista muestra que también es un gran cantante en producciones sin tanta parafernalia electrónica.

La canción habla sobre ser empático y según el compositor, tomó inspiración de su experiencia propia cuando alguna vez lo quisieron cancelar. “Duele cuando sucede y esta es la primera vez que digo: ‘Me afecta un poco . Lo entiendo totalmente, soy una persona desordenada… pero soy una buena persona. Dame un respiro un poco’“, se lee en una descripción del track en Apple Music.

El disco cierra con “About You”, que bien podría ser una canción de sus últimos discos. Y luego, “When We Are Together” que eleva la esencia indie-folk del álbum a su máximo nivel. Su melodía resulta tan nostálgica como conmovedora.

Being Funny in a Foreign Language es un disco de pop con mucha variedad, que resulta excelente. Dentro de su terreno, la banda lo ejecuta todo bien; no se siente pesado ni forzado cuando de repente exploran algún estilo no tan afín a ellos. Y de paso, nos muestran que no es necesario ser ‘extremadamente experimental’ para hacer un buen disco.

Ahora, toca comprobar qué tal sonarán en vivo estas rolitas nuevas cuando The 1975 llegue al Corona Capital 2022 en noviembre próximo.

Tracklist del disco

The 1975 Happiness Looking for Somebody (To Love) Part of the Band Oh Caroline I’m in Love With You All I Need to Hear Wintering Human Too About You When We Are Together

Portada del disco. Foto: Dirty Hit.