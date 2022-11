Lo que se viene con el Corona Capital 2022 es una locura, eh. Y es que si hay una banda que segurito va a armar una buena fiesta, esos serán Paramore pues llegarán al festival con todo.

El grupo acaba de romper una ausencia de cinco años desde su último material discográfico, se encamina al lanzamiento de un nuevo álbum en febrero del año entrante y pues no hacen falta más motivos para pensar en que darán un show de aquellos.

Imagen promocional de la banda. Foto: Especial

Ahora bien, ¿qué rolitas serán las que toquen cuando les toque subir a una de las tarimas del CC el sábado 19 de noviembre? He ahí el dilema. Pero tranqui todos que acá, le tanteamos a cuál es el posible setlist que la banda arme dentro de unos días.

Paramore regresará a México con la mira puesta en su próximo álbum

Como recordarán, Paramore lanzó su más reciente disco, After Laughter, por allá en el cada vez más lejano 2017. Y una vez que terminó aquella etapa, los fans se preguntaron si la banda se tomaría algún descanso tras la gira, la promoción y todo eso que conlleva lanzar un álbum.

Lo que quizá no esperábamos es que entre disco y el siguiente, pasarían seis años, una pandemia y la etapa solista de la propia Hayley Williams con esos estupendos lanzamientos que fueron Petals For Armor y Flowers for Vases/Descansos. Pero el tiempo pasa rápido y los de Tennessee ya están prácticamente abriendo una nueva era en su carrera con una producción discográfica que ya no tarda en llegar.

This Is Why, el próximo disco de Paramore, llegará a nuestras vidas el 10 de febrero del 2023 y hasta el momento, la agrupación solo nos ha mostrado la rola que le da nombre al álbum.

¿Será que en el Corona Capital Paramore nos haga la buena y toquen alguna nueva canción de este disco venidero? Pues ya veremos en unos días si se arma o no. Mientras, chequemos a continuación el setlist que andan manejando en su actual gira y que seguramente presentarán en México.

Acá el setlist de que la banda podría tocar en el Corona Capital 2022

Desde que Paramore regresó a los escenarios, la gran sorpresa -además de su canción más nueva- es que la banda nuevamente está tocando “Misery Business” tras varios años sin hacerlo (AQUÍ la historia detrás de la canción).

Claro, además de los hits que ya conocemos de por medio, en los setlist que la banda ha armado en sus recientes conciertos también figuran el tema “Simmer” de Hayley Williams en su etapa solista y “Boogie Juice” de HalfNoise, que es el proyecto alterno del baterista Zac Farro.

Bueno, ya no la hacemos tanto de emoción. Acá abajo les dejamos el repertorio de Paramore que posiblemente escuchemos en el Corona Capital 2022. Ahora, solo queda ver si nos sorprenden con algo diferente cuando toquen en el festival:

1. This Is Why

2. Brick by Boring Brick

3. Decode

4. Caught in the Middle

5. That’s What You Get

6. Here We Go Again

7. Forgiveness

8. I Caught Myself

9. Pool

10. Misguided Ghosts

11. Simmer (canción de Hayley Williams de Petals For Armor)

12. Ain’t It Fun

13. Boogie Juice (canción de la banda HalfNoise, proyecto alterno de Zac Farro)

14. Rose-Colored Boy

15. Told You So

16. Misery Business

Encore:

17. Still Into You

18. Hard Times