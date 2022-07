The Cult rompe seis años de ausencia con "Give Me Mercy" y anuncia nuevo álbum

Los grandes regresos se siguen cocinando en este 2022 y esta vez, The Cult se une a la lista de artistas nos traerán algo de música nueva en los próximos meses.

Oh, sí… La legendaria banda británica romperá su ausencia de seis años sin material discográfico con un lanzamiento programado para el próximo mes de octubre. Y lo mejor es que ya tenemos un adelanto a la mano con esta nueva rola llamada “Give Me Mercy”.

Ian Astbury. Foto: Getty.

The Cult vuelve con “Give Me Mercy” y un nuevo disco en unos meses

Una de las cosas más emocionantes de la industria musical es cuando un grupo icónico regresa después de un largo rato de ausencia. Y no nos dejarán mentir los fans de The Cult: es bueno saber que esta bandota sigue más vigente que nunca.

Los liderados por Ian Astbury, como les platicábamos, le pondrán fin a seis años de ausencia en este 2022 con un disco titulado Under the Midnight Sun. Y agárrense que el lanzamiento no está tan lejano pues este llegará exactamente el 7 de octubre a nuestras vidas. Unos meses más y a disfrutarlo.

Foto: Especial (vía Facebook).

El título de disco está curioso, ¿no? Traducido como ‘Bajo el sol de la media noche’, el nombre de esta producción se eligió a raíz de la experiencia del propio Astbury tiempo atrás mientras acudía a un festival en Finlandia durante el verano. Según esto, en ese país cerca de las primeras horas de la madrugada ya se puede ver el Sol.

“Son las tres de la mañana, sale el sol y hay toda esta gente hermosa en este momento feliz… La gente está tirada en el césped, besándose, bebiendo, fumando. Había filas de flores en la parte delantera del escenario de las actuaciones de esa noche. Fue un momento increíble“, dijo el vocalista en un comunicado.

¿Quieren sentir esas vibras de rock goth de la banda de tintes algo hard rock? Entonces, échenle oído al nuevo e hipnótico sencillo “Give Me Mercy”, que viene con todo y su video oficial. A ver si se nos hace ver a The Cult por acá en México pronto, porque ya hace falta.