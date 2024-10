Lo que necesitas saber: La banda liderada por Pelle Almqvist volvió a México, esta vez para el que es quizá su headline show más importante como banda.

La historia de la icónica banda sueca con México se remonta al 2005, esto cuando tocaron en el Circo Volador y venían con el Tyrannosaurus Hives. Casi 20 años han pasado y quienes fueron a ese concierto, si lo tienen fresco en la memoria… ¿Imaginaban que alguna vez llegaría The Hives al Palacio de los Deportes?

Podríamos decir que ya les tocaba un venue choncho y masivo para ellos solos porque, bueno, su trayectoria lo vale… Pero más allá de eso, este show en el ‘Domo de Cobre’ es especial porque –en palabras de Pelle Almqvist– es el concierto más grande que han dado en su historia.

The Hives en el Palacio de los Deportes. Foto: Stephania Carmona (@undercoverfanny).

Pero primero… The Damned

Y si hablamos de la historia de The Hives, no podemos obviar la raíz punk de la música que tocan. Por eso, no es extraño que hayan traído a The Damned como invitados para abrir el concierto en el Palacio de los Deportes.

Ver a la legendaria banda inglesa en escena no es algo que hubiéramos presupuestado jamás. Sin ellos no se entendería el asentamiento de la primera ola de punk rock en el Reino Unido, así que verlos en vivo es historia pura.

Eso sí, viniendo como teloneros, cualquiera esperaría que se echaran un set leve de media hora… pero no. David Vanian y compañía tuvieron una hora de show para complacer a los punkies que hicieron el gasto. Y estuvo buenísimo, con todo y que el audio que les pusieron no fue el mejor.

“Beware of The Clown”, “The Invisible Man”, “Neat Neat Neat” y “Smash It Up” aparecieron en el repertorio. Pero no hay duda que “New Rose” (esa que muchos recordarán también por el intro de la serie documental Seven Ages Of Rock) fue el momento más glorioso porque es uno de esos clásicos del punk de antaño que uno no esperaba escuchar en vivo jamás.

The Hives en el Palacio de los Deportes

Después de The Damned, el lugar empezó a recibir más público para The Hives. Algunos más animados hasta se produjeron para la ocasión vistiendo de traje, muy al estilo de la banda. Fans from hell totales…

Arrancó el show entonces, con una parte de la conocida “Marcha fúnebre” reproduciéndose para recordarnos que Randy Fitzsimmons, este personaje ficticio/alter ego que ha acompañado a la banda como compositor desde casi siempre, murió. O bueno, al menos así lo establece el más reciente disco de los suecos.

Pero claro que esto no era una noche triste ni de luto, sino todo lo contrario mientras se intercalaban canciones nuevas como “Bogus Operandi” y “Rigor Mortis Radio” con unas más antañas como “Main Offender” y “Walk Idiot Walk”.

El concierto más grande de la carrera de la banda

“Queridos amigos mexicanos, bienvenidos”, dijo Pelle Almqvist con un español casi perfecto. “Finalmente, The Hives en el Palacio de los Deportes. ¿Están felices de vernos? Nosotros estamos felices de verlos”, decía el vocalista que se sigue trepando al escenario con la misma euforia y energía que proyectaba hace más de 20 años.

Incansable el grandioso Pelle que, por sí solo, es un showman de esos que realmente te contagian las ganas de estar ahí, en un concierto, desahogando cualquier cosa de la vida cotidiana que te abrume; disfrutando de la música en vivo y un performance emocionante.

Pelle Almqvist, vocalista de The Hives. Foto: Stephania Carmona.

Decir que el vocalista se veía contento y emocionado sería una obviedad porque sabemos que Pelle rara vez es apático cuando toca en vivo. Pero esta es una ocasión especial por lo que ya mencionamos al inicio. “El más grande concierto de The Hives en la historia”, reafirmó el líder de la banda antes de tocar “Stick Up”.

Ya en su presentación del Corona Capital 2023 habían dejado claro el lugar que ocupa México para la banda y aún así, en esta oportunidad, las muestras de agradecimientos son más intensas que nunca.

“Muchas gracias, mi gente. Gracias por todos los conciertos de The Hives en la Ciudad de México. Gracias por ser tan geniales”, agregó Pelle con todo y reverencia hacia la gente. “Cada vez que tocamos aquí, se pone mejor”, dijo Almqvist antes de tocar “Hate to Say I Told You So”… y le creemos absolutamente.

Ver a The Hives por una vez en la vida

Ya hacia el final del concierto de The Hives en el Palacio de los Deportes, Pelle Almqvist preguntaba algo muy curioso: “¿Cuánta gente del público ha visto a The Hives antes? ¿Quién nos irá a ver después?“.

Desde 2019, la banda prácticamente ha venido a México cada año (exceptuando los años de pandemia, claro) y realmente no es cansado verlos. Siempre son garantía porque siempre se entregan con convicción total de lo que hacen, y se mantienen fieles a ellos mismos.

Su disco, The Death of Randy Fitzsimmons, demuestra que ellos no necesitan unirse a las tendencias ni tampoco mutar su sonido drásticamente para hacerse los interesantes.

The Hives en el Palacio de los Deportes. Foto: Stephania Carmona.

Las canciones antañas y más nuevas de The Hives, así como sus conciertos, son divertidas, enérgicas, agresivas, explosivas… Y si de explosividad se trata, “Tick Tick Boom” por supuesto es el cierre perfecto para un show como este

El concierto en el Palacio de los Deportes ha sido el más grande en la carrera de la banda sueca. Y esperemos que vengan más en el futuro, sea el venue que sea, porque tienes que ver a The Hives en vivo por lo menos una vez en la vida (porque además se los juro, ninguna reseña ni crónica le hace justicia a lo que es verlos en vivo).

“Soy sueco y soy mexicano”, dijo Pelle casi al cierre de todo, ahí nomás para reafirmar ese lazo y ese cariño entre el grupo y el público mexicano. Conciertazo.

Setlist y más fotos de The Hives en el Palacio de los Deportes

Setlist de The Hives en el Palacio de los Deportes. Foto: Especial.

