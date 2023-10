The Libertines regresan con la rola "Run Run Run" y su primer disco en ocho años

No nos cansaremos de decir que el 2023, definitivamente lo recordaremos como uno de los mejores años para la música. Sobre todo porque a lo largo de estos meses, han vuelto bandas y artistas que extrañábamos muchísimo. Entre ellos por supuesto que están The Libertines, quienes luego de un buen rato sin sacar nada, regresan con nuevo disco y grandes planes a futuro.

Como recordarán, fue en 2015 y después de varios años separados cuando Pete Doherty, Carl Barât, John Hassall y Gary Powell volvieron de manera oficial con el lanzamiento de su tercer material discográfico, Anthems for Doomed Youth. Desde entonces, la banda británica se la ha pasado tocando por todo el mundo, aunque nomás no daban señales de sacar música inédita a pesar de mencionar varias veces que estaban trabajando en el estudio.

The Libertines volverán muy pronto con un nuevo álbum de estudio/Foto vía Facebook de la banda

The Libertines están de vuelta con una nueva rola y el anuncio de su siguiente disco

Sin embargo, después de ocho largos años esperando que The Libertines anunciaran su siguiente álbum de estudio, por fin se nos cumplió tanto . Dentro de muy poco, este grupazo volverá con su cuarto disco, el cual llevará por título All Quiet On The Eastern Esplanade (basado en la novela homónima del escritor alemán Erich Maria Remarque) e incluirá 11 rolas completamente nuevas.

De acuerdo con NME, este material discográfico contó con la producción de Dimitri Tikovoï y Dan Grech-Marguerat (quienes han trabajado con artistas como The Horrors, Charli XCX, Paul McCartney, Lana Del Rey y Liam Gallagher. Y para empezar a preparar el lanzamiento de esta placa, la banda británica se rifó sacando el primer sencillo llamado “Run Run Run” que de plano, los dejará con un gran sabor de boca.

Esta es la portada de ‘All Quiet On The Eastern Esplanade’, el nuevo disco de The Libertines/Foto: EMI Records

Para que chequen cómo está la cosa, en esta canción –con Carl Barât en la voz principal–, The Libertines reflexionan sobre su posición después de más de dos décadas de carrera, pues este temazo estridente y melancólico con todo el sello del grupo abre con la siguiente frase: “Es el proyecto de toda una vida de una vida bajo el látigo”.

El propio Carl comentó lo siguiente sobre su nuevo álbum de estudio: “Nuestro primer disco nació del pánico y de la incredulidad de que realmente se nos permitiera estar en un estudio; el segundo nació de la lucha y la miseria totales; el tercero nació de la complejidad; Éste se siente como si todos estuviéramos en el mismo lugar, a la misma velocidad, y realmente estuviéramos conectados”.

Guarden la fecha en sus calendarios, porque All Quiet On The Eastern Esplanade, el cuarto material discográfico de The Libertines estará disponible el próximo 8 de marzo de 2024. Pero mientras esperamos a que llegue el día para escuchar completo este esperado disco y para calentar motores, échenle oído a continuación al primer sencillo de este álbum, “Run Run Run”.

