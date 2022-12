No todo en una banda es compañerismo, amistad ni buena onda. En muchos casos, detrás de la relativa calma y el reconocimiento musical, nos encontramos con fricciones o conflictos que se ponen densos entre los miembros de un proyecto musical determinado.

Anécdotas como esas sobran a lo largo de la industria musical y así como algunos casos se alivianan con el tiempo, otros de plano no se han arreglado o hasta se ven imposibles de superar.

Egos altísimos, personalidades endiosadas, faltas de respeto entre uno y otro… Llámenle como quieran a las causas de esas discusiones. Aquí, repasamos algunos casos de compañeros de bandas que se odiaban o en su defecto, terminaron llevándose bastante mal.

Pixies: Black Francis y Kim Deal

No cabe duda de que el rock alternativo y sus miles de vertientes no serían lo mismo sin los Pixies. Son una de las bandas más influyentes de la historia en ese sentido. Pero más allá de lo geniales que son sus discos, además de las increíbles rolas que le han dejado al mundo como “Where Is My Mind?”, “Here Comes The Man” o “Gouge Away”, lo cierto es que la alineación clásica de la banda tuvo sus discusiones en su momento.

Y con ello, nos referimos específicamente al vocalista Black Francis y la bajista Kim Deal. A grandes rasgos, todo derivó de que el frontman tenía el control creativo de la banda casi al 100 por ciento y la participación de Kim en ese aspecto no era tanta. Para que se den una idea, la canción “Gigantic” del disco Surfer Rosa es de las (muy) pocas en las que Deal canta y tiene créditos de composición.

Cuando llegó la década de los 90, las tensiones estaban en su punto más alto. Hay una conocida anécdota de una gira por Alemania donde Deal se rehusó a tocar luego de que Francis le arrojará una guitarra en otro show. Se dice que eso provocó que el vocalista relegara a la bajista en la composición de los discos venideros, tanto que Kim Deal decidió descargar toda su creatividad en su propio proyecto: The Breeders.

Pixies eventualmente se separaron a mediados de los 90, se reunieron a mediados de los 2000, hicieron la gira del reencuentro y cuando les dio la gana de hacer un nuevo álbum, Kim definitivamente se apartó. Nunca ha confirmado por qué, pero es de suponerse que no quería volver a experimentar lo que ya había vivido en su época pasada con Francis.

La alineación clásica de Pixies, con Black Francis y Kim Deal / Foto: Especial.

Smashing Pumpkins: Billy Corgan y D’arcy Wretzky

Aún cuando D’arcy Wretzky ya no forma parte de Smashing Pumpkins, siempre la recordaremos como una de las bajistas más emblemáticas del rock alternativo noventero… Y bueno, también por la constantemente conflictiva relación profesional que tuvo con Billy Corgan.

La cosa es que su ‘enemistad’ siempre ha estado rodeada de mucho misterio. Pero en términos generales, se sabe que Wretzky salió de la banda en 1999, en medio de las grabaciones de Machina/The Machines Of God debido a lo que ella señaló como “la naturaleza controladora de Billy”. En ese sentido, se sabe que Corgan es un meticuloso de la perfección.

Pero pocos detalles se dieron en su momento sobre la salida de D’arcy. Luego, en el 2004, como relata la Rolling Stone, Billy señaló que la ruptura de la banda se debió en parte al guitarrista James Iha. Y para rematar aquellas declaraciones, mencionó: “¿Ayudó que la bajista D’arcy Wretzky fuera despedida por ser una drogadicta mezquina que se negó a recibir ayuda? No, eso no ayudó a mantener unida a la banda, en absoluto”.

Los años pasaron, SP volvió en los 2000 con otra formación y en el 2018, Corgan, Iha y Chamberlin limaron asperezas para reunirse… solo que sin Wretzky. Trascendió entonces que la bajista sí había sido invitada inicialmente, pero luego el plan de echó para atrás. Sobre esto, las fricciones entre Billy y D’arcy se dieron en entrevistas que cada uno dio a la prensa, alegando por supuesto cada uno sus razones. Pero al final, todo fue un lío de dimes y diretes que no llegó a nada.

La alineación clásica de Smashing Pumpkins. Foto: Paul Natkin-Getty Images.

Oasis: Liam y Noel Gallagher

Un clásico… No puede haber un listado de fricciones entre miembros de bandas sin que los hermanitos Gallagher de Oasis no estén presentes. Y es que si somos honestos, podemos decir que son la pelea de integrantes de un grupo más renombrada de al menos los últimos tiempos.

Tan solo de 1994 a inicios de los 2000, fueron una de las bandas de rock más populares del mundo, no solo por su música, sino también por las constantes fricciones entre Liam y Noel, que incluso provocaron con la amenaza del mayor de los Gallagher de que dejaba la banda… Cosa que nunca sucedió, al menos en esos tiempos.

Y la verdad, enumerar todos los conflictos entre ambos hasta la ruptura de la banda nos ocuparía mucho tiempo para escribir esta nota, jeje. Todo terminó en el 2009 antes de que la banda subiera a tocar en el festival Rock En Seine en Francia. Según lo relatado por Radio X, los hermanos discutieron y Liam tomó la guitarra de Noel como si fuera un hacha para darle azote al instrumento.

“Es con cierta tristeza y un gran alivio decirles que dejé Oasis esta noche. La gente escribirá y dirá lo que quiera, pero simplemente no podía seguir trabajando con Liam ni un día más”, dijo Noel en un comunicado. Desde entonces, cada uno ha tenido sus proyectos y en más de una ocasión se ha hablado de una posible reunión, que la verdad es de lo más improbable (con todo y que Liam se ha mostrado más abierto a la posibilidad que Noel).

Los hermanos Gallagher de Oasis / Foto: Getty Images

Pink Floyd: Roger Waters con David Gilmour (y básicamente toda la banda)

Mucho talento o mucho ego… o ambos. Como sea, lo de Pink Floyd puede ser la batalla entre músicos más recia jamás conocida (al menos una de las más duras propiamente). Y es que en ese sentido, tener a dos fuerzas tan imponentes como Roger Waters y David Gilmour, sin duda es como para sacar chispas.

Se sabe que Waters siempre fue el principal músculo creativo del grupo, pero eso no quería decir lo demás no tuvieran su encanto. Sin embargo, eso no evitó que las fricciones alcanzaran su punto máximo a mediados de los 80, cuando Roger decidió salirse de la banda. Gilmour nunca ha escondido su desdén por el aparente control que a su excompañero de banda le gustaba tener de todo. Y el baterista Nick Mason lo ha confirmado otras pocas veces.

El propio Mason dijo alguna vez a la Rolling Stone que Roger en serio nunca ha respetado del todo a Gilmour. El bajista, con ese toque de ego que nunca falta en los genios de la música, dio la mayor prueba de su despecho por David y Nick cuando los demandó en 1986 por los derechos intelectuales de Pink Floyd, argumentando que eran “una fuerza creativamente agotada”. Muchísimos años después, por ahí del 2013, confesó estar arrepentido por ese episodio.

Para el nuevo milenio, los Pink Floyd se reunieron en dos que tres ocasiones, casi a regañadientes, por causas de caridad y más. Pero la relación evidentemente ya no fue la misma. En todo caso, podemos decir que hay cierta cordialidad entre Roger Waters y David Gilmour, aunque sus inclinaciones políticas hoy son parte de la convicción de cada uno que los mantendrá alejados, entre otras cosas, aparentemente para siempre.

David Gilmour, Roger Waters, Nick Mason y Richard Wright tras su show en Live 8/ Foto: Getty

The Libertines: Pete Doherty y Carl Barât (aunque se reconciliaron)

Contrario a lo que muchos piensan, una amistad se puede recuperar después del conflicto entre dos buenos amigos. Y si no te creen eso, entonces háblales de Pete Doherty y Carl Barât.

Los dos líderes de The Libertines se conocieron a finales de los 90 y pronto entablaron un vínculo que prácticamente los convirtió en mejores amigos. Lo siguiente fue hacer una banda y como sabemos, llegaron al estrellato en medio de la explosión del indie-rock dosmilero. Pero a diferencia de Carl que era más calmado e introvertido, Pete era caótico e impredecible.

Doherty tuvo problemas de adicción que derivaron en que se alejara cada vez más de la banda, pero sobre todo de Barât. Las fricciones entre ambos alcanzaron su punto más alto cuando Pete entró a robar a la casa de Carl en el 2003. En contexto, la personalidad desmedida de Doherty hizo que lo sacaran de la banda.

Y bueno, pasaron los años, cada uno hizo lo propio, la madurez llegó y los buenos amigos, después de la tormenta que amenazó su relación fraterna, han vuelto a trabajar juntos con muy buena química. The Libertines volvió con todo y nuevo disco en el 2015, y desde entonces siguen tocando.

Pete Doherty y Carl Barat tocando junto a The Libertines/ Foto: Getty

Blink-182: Mark Hoppus y Tom DeLonge

La alineación clásica de Blink-182 regreso en el 2022, luego de varios años en los que Tom DeLonge dejó a la banda. Como recordarán, tras el lanzamiento del disco Neighborhoods, el vocalista decidió apartarse en 2015 para dedicarse de lleno a su pasión no musical: la investigación sobre los ovnis.

Pero a mediados de los 2000, justo en el apogeo más fuerte del grupo, ya habían tenido un conflicto que los tenía apartados, más específicamente a Tom y a Mark Hoppus. Los miembros de la banda pasaban su vida entera de gira, lejos de sus familias, e incluso en algún momento las diferencias creativas sobre el rumbo musical de Blink se hicieron presentes.

DeLonge quería apartarse de la etiqueta del pop-punk para experimentar un poco más en el post-hardcore, cosa que logró hacer con Box Car Racer. Por su parte, Hoppus quería seguir en su mismo rollo pero agregándole cosas más dance y del rock alternativo, lo cual concretó con +44. Ninguno de los dos proyectos triunfó ni cerca de lo que Blink-182 logró (con todo y que cada banda trabajó con Travis Barker en la batería).

Para mediados de los 2000, el descanso indefinido de Blink-182 era una separación no confirmada. Pero el accidente aéreo al que sobrevivió Travis los acercó de nuevo para finales de la primera década del nuevo milenio. Luego vino la ya mencionada decisión de Tom por dejar la música momentáneamente para enfocarse en el fenómeno ovni de lleno… Hubo distancia de por medio entre el vocalista con los otros dos Blinks, eso hasta que Hoppus dio a conocer su batalla contra el cáncer de la que salió victorioso.

Blink-182. Foto: Especial.