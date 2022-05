Sin duda, The Police es una de las bandas británicas más queridas de todos los tiempos y una de las más influyentes del mundo a finales de los 70 y comienzos de los 80. Su combinación de rock con reggae, ska, new wave y más géneros convirtieron al trío británico en una verdadera sensación en su época.

Tan es así que el 20 de mayo ha sido proclamado el #ThePoliceDay. ¿Son fans del trabajo de este bandota? Pues entonces, por acá los invitamos totalmente gratis a que le caigan a la proyección del documental The Police: Around The World que se llevará a cabo Universal Music México.

Lo único que deben hacer es entrarle a una dinámica bien facilita.

Foto: Getty.

‘The Police: Around The World’ se reestrena mejor que nunca

El periodo de 1979 a 1980 fue vital para The Police. Una vez consolidada en el Reino Unido como la banda más rock más popular y con más proyección, era momento de salir más allá de las fronteras para confirmarse como uno de los grupos más importantes (sino el que más) de la escena mundial.

La primera gira mundial de Sting, Stewart Copeland y Andy Summers tuvo lugar entre precisamente por aquellos años, donde salieron a tocar en más de seis continentes como parte del tour Regatta De Blanc. Para ese momento, posiblemente ninguna banda había tomado la iniciativa de documentarse a sí misma mientras rodaba por el mundo, así que resultó el eventual The Police: Around The World resultó ser un material cinematográfico innovador.

Foto: Cortesía Universal Music México.

La cinta muestran a los miembros de la agrupación, desde luego, tocando en diferentes países como Japón, Australia, India, Grecia, Francia, su paso por Sudamérica y la llegada a Estados Unidos. Pero más allá de eso, nos enseña también muchas vivencias personales de cada integrante durante esta gira en la que terminaron por convertirse en la banda más importante del mundo.

Este documental se estrenó en 1982 y ahora, a 40 años de su lanzamiento original, se prepara para un relanzamiento con el audio e imágenes restauradas y un montón de material adicional para los fans.

The Police: Around The World Restored & Expanded se pondrá a la venta el 20 de mayo en el mero #ThePoliceDay y si ustedes son fans de hueso colorado dela banda, podrán ver una proyección especial cortesía de Universal Music México. ¿Le entran? Entonces, atentos a la dinámica.

La dinámica para que ganes tu acceso a la proyección exclusiva

Si quieren ir a la proyección exclusiva de The Police: Around The World Restored & Expanded, entonces pónganse bien vivos con la siguiente dinámica (que de hecho, está bien facilita.

1. Seguir a Sopitas y Sopitas FM en todas las redes (Facebook, Twitter e Instagram).

2. Compartir esta nota en tu Twitter con el hashtag #ThePoliceDayXSopitas mencionando que quieres ir a la proyección exclusiva de The Police: Around The World. Recuerda no tener tu cuenta privada para que podamos verificar este paso.

3. Responde la siguiente pregunta: ¿Cuál es la canción de The Police de la que Andy Summers y Gustavo Cerati hicieron una versión en español para el disco tributo Outlandos d’Americas? Dinos el nombre original de la rola o el título en español de la versión de Cerati.

4. Ingresa a ESTE ENLACE y escribe la respuesta de la pregunta anterior junto con los datos que se te piden. (tu nombre completo, correo electrónico, el link del tuit del paso 2).

¡Y ya está! Ahora ya participas por una entrada a la proyección de The Police: Around The World: Restored & Expanded como cortesía de Universal Music México. Además, en la proyección habrá muchas sorpresas para los fans, así que no se pueden perder por nada esta oportunidad.

Importante

– Esta dinámica es para mayores de edad.

– Los primeros en realizar correctamente la dinámica, serán los ganadores.

– Para participar, hay que haber dado like a todas las redes de Sopitas (Twitter, Facebook e Instagram) y a SopitasFM (Twitter, Facebook e Instagram).

– Además de notificar vía mail a los ganadores, pondremos sus nombres en esta nota.

– La dinámica comienza este lunes 16 de mayo a las 7:00 pm y termina el martes 17 del mismo mes por la tarde.

– Ten en cuenta que la proyección se hará en las oficinas de Universal Music México en la CDMX.

– Nos reservamos el derecho de no considerar participantes por prácticas sospechosas o maliciosas.