The Smashing Pumpkins anuncia nuevo disco y estrena la rola 'Beguiled'

Tras dos años de espera, finalmente los fans de The Smashing Pumpkins han podido escuchar la nueva rola de Billy Corgan y compañía, la cual lleva como título “Beguiled”. Pero eso no es todo, ya que la banda estadounidense también confirmó el título y la fecha en la que lanzarán su nuevo disco.

Pero vamos por partes: luego de poner una cuenta regresiva y decirle a sus fans que estuvieran atentos a su cuenta de TikTok, este 19 de septiembre la banda de Corgan lanzó un clip grabado en dicha red social para mostrar un poco de ‘Beguiled’, el primer sencillo de su próximo disco de estudio.

Foto: The Smashing Pumpkins (Twitter)

The Smashing Pumpkins estrenaron una nueva canción llamada “Beguiled”

Esta canción, la cual los Smashing Pumpkins debutarán en vivo el próximo viernes en el show de Jimmy Fallon, no sólo deja ver a Billy Corgan usando un vestido, sino que además nos mostró que la banda no pierde su esencia con el paso de los años.

Por ahora la versión de estudio de “Beguiled” ya está disponible y se los dejamos a continuación para que lo escuchen:

Billy Corgan también dio a conocer el nuevo álbum de la banda

Como lo comentamos al principio, The Smashing Pumpkins también dio a conocer el nombre de su próximo disco de estudio: se trata de ATUM: A Rock Opera In Three Acts, el cual constará de 33 canciones que Billy Corgan lanzará cronológicamente.

Esto lo hará a través de su nuevo podcast llamado ‘Thirty-Three With Billy Corgan’, en donde el músico nos mostrará cada una de las 33 canciones antes del lanzamiento del álbum, el cual está programado para abril del año 2023, además de tener a invitados musicales muy especiales.

Por ahora el podcast ya tiene dos episodios y lo pueden escuchar dando CLICK ACÁ

Foto: The Smashing Pumpkins

Se llamará ‘ATUM: A Rock Opera In Three Acts’ y saldrá en abril del 2023

Si son mega fans de hueso colorado de The Smashing Pumpkins, la banda ya puso en preventa un box set de vinilos bastante especial que incluirá 10 canciones inéditas, mismas que Billy Corgan no presentará en el podcast.

Así que si lo quieren, ya sea la versión normal o hasta la autografiada, ya pueden hacerlo dando click acá. Eso sí, tendrán que esperar a recibirlo hasta abril del próximo año, que es cuando los box sets comenzarán a enviarse a sus respectivos destinos.

El box set de The Smashing Pumpkins ya puede ser preordenado. Foto: Especial