Lo que necesitas saber: Louis Tomlinson anuncia su regreso a México, sólo un par de horas después de haber ofrecido un show austero pero llegador en el Tecate Emblema

Lo adelantó durante su show en el Tecate Emblema… y Louis Tomlinson resultó ser hombre de palabra: sí regresará a México. Así que vayan preparándose para volver a verlo en 2027.

Louis Tomlinson en el Tecate Emblema 2026, en la Ciudad de México. Foto: cortesía OCESA/Liliana Estrada.

Por medio de redes sociales, OCESA confirma que Louis Tomlinson regresará a México, luego de haberse presentado en la más reciente edición del Tecate Comuna.

¿Cuándo y dónde se presentará Louis Tomlinson en México?

¿Con un show más completo? Seguramente… ya que, para la próxima ocasión, el exOne Direction tendrá la misión de ofrecer un espectáculo para todo un Estadio GNP Seguros. Una difícil misión, pero no imposible para este artista.

Entonces, Louis Tomlinson se presentará el 10 de abril de 2027 en el Estadio GNP Seguros de la CDMX. Este show será parte del tour que dará por Latinoamérica para promocionar su más reciente álbum, How Did We Get Here?

Louis Tomlinson en México / Imagen: OCESA

Boletos para Louis Tomlinson en el Estadio GNP Seguros

Los boletos para este concierto estarán disponibles a partir del 28 de mayo… primero en preventa, luego (unas horas después, como ya es tradición) iniciará la venta general.

Durante su presentación en el Tecate Emblema, Louis Tomlinson no dejó de mencionar que ama tocar en festivales… pero quizás no como tocar en solitario, dedicando su show sólo a sus fans. Ya lo veremos, ahora que regrese ante un fandom que seguramente llenará el Estadio GNP Seguros.