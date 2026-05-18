Por el momento, Disney+ no ha especificado que las ediciones 2026 de los festivales serán transmitidos... o si habrá que esperar al 2027.
En las últimas ediciones del Coachella, las transmisiones streaming han sido un detallazo que hacen que varios ya no se atormenten con no vivir la experiencia en vivo… claro, no es comparable verlos desde la sala de tu casa, pero algo es algo.
Pues bien, próximamente esto pasará con muchos otros festivales, gracias a Disney+.
Tres de los festivales más importantes por Disney+
Por medio de sus redes sociales, Disney+ ha confirmado que transmitirá en vivo algunos de los festivales más importantes a nivel mundial: Bonaroo, Austin City Limits y Lollapalooza. Tres de los eventos que, año con año, traen lineups espectaculares.
Por el momento, el anuncio de Disney+ se reduce a esto… señal de que, quizás, no habrá un incremento en el precio para los suscriptores que quieran ver las transmisiones (o un doloroso cobro por evento).
Los lineup de Bonaroo, Lollapalooza y Austin City Limits
El festival Bonaroo 2026 será del 11 al 14 de junio y tiene a The Strokes, Turnstile y Rüfüs Du Sol como actos principales.
Por su parte, el Austin City Limits se realizará del 2 al 4 de octubre y tiene en su lineup a Charli XCX, Kings of Lion, Lorde, The xx y Geese.
El festival Lollapalooza de este año se llevará a cabo del 30 de julio al 2 de agosto, con Lorde The Smashing Pumpkins, Olivia Dean, Jennie y The xx como actos principales… más un más que extenso número de bandas.
Como se puede ver, son festivales que no da la vida para ver en vivo… no a todas las bandas, así que la experiencia que ofrece Disney+ no suena nada mal: ahorro de viaje, hospedaje… sólo consigue un buen equipo de audio, una pantallota… unas chelas, buena botana… ¿y qué más?