5 razones por las que ansiamos ver a The Whitest Boy Alive en el Corona Capital 2021

Luego de una pausa de casi dos años, será el próximo 20 y 21 de noviembre cuando disfrutaremos una edición más del Corona Capital, uno de los festivales de música más importantes de México que este año reanudará actividades con un lineup que nos promete un fin de semana lleno de mucha música.

Y es que ya sea por los conocidos headliners o las prometedoras “letras chiquitas”, el cartel del Corona Capital ha causado emoción en muchas personas por ser uno de los eventos en México que reanudarán los conciertos masivos en vivo. Dicho sea de paso, será uno de los pocos festivales de este 2021 que nos permitirán disfrutar de varios artistas internacionales.

El Corona Capital traerá a The Whitest Boy Alive a México

Hablando de eso, aunque muchas de las bandas en el cartel del Corona Capital 2021 no tienen mucho de haber visitado México (ya que se nos haya hecho una eternidad es otra cosa), debemos decir que hay un nombre que nos emociona mucho por su larga ausencia en tierras mexicanas. Sí, hablamos de The Whitest Boy Alive.

El grupo musical formado en Berlín y comandado por Erlend Øye regresará a la Ciudad de México después de 10 años para poner el ambiente en el Corona Capital 2021 y de paso, deleitarnos con algunos de los éxitos que marcaron la trayectoria de la banda, tales como “Burning”, “Island”, “Rollercoaster Ride”, entre muchas otras.

Aprovechando el hype que tienen los fans mexicanos por el regreso de The Whitest Boy Alive, acá les dejamos 5 razones por las cuales no se deben perder a la agrupación en el Corona Capital que se realizará este año.

1.- Porque tenemos una década sin verlos en vivo

Como ya lo dijimos al principio de esta nota, The Whitest Boy Alive es quizá una de las agrupaciones que más ansias tenemos de ver este año y las razones son obvias. La presentación de la banda será la primera que Erlend y compañía brinden en Ciudad de México después de 10 años y la verdad muchos no queremos arriesgarnos a esperar otros 10 años más.

Y es que como recordarán, Erlend y compañía se separaron en 2014. Aunque muchos creímos que sería el fin de uno de los proyectos del músico noruego, la sorpresa llegó a finales de 2019 cuando The Whitest Boy Alive se reunió y comenzó a programar fechas en varias partes del mundo. Una lista en la que México estaba incluido y la cual sólo se retrasó por el COVID-19.

2.- Podría ser la última presentación de The Whitest Boy Alive en nuestro país

No queremos asustarlos ni mucho menos, pero hay una razón muy fuerte para pensar que la presentación de The Whitest Boy Alive en el Corona Capital 2021 podría ser la última en nuestro país. Claro que no lo decimos porque la banda tardó mucho en regresar a México, en realidad es más por algunas cuestiones de salud de Erlend.

En su momento al confirmar la primera fecha en México (a finales de 2019), The Whitest Boy Alive publicó que las condiciones para tocar en vivo eran tener dos conciertos al año, que fueran en exteriores y preferiblemente al atardecer. “La duración de los espectáculos no durará más de una hora debido a los oídos de Erlend”, detalló la agrupación.

Si no lo sabían, desde hace unos años Erlend Øye padece tinnitus, un síndrome que se describe a menudo como un zumbido en los oídos y el cual está asociado con la pérdida de audición. En otras palabras, Erlend corre el riesgo de quedarse sordo y por ello es que trata de no exponerse a ruidos tan “pesados” como los de The Whitest Boy Alive.

De hecho en el 2014, esa fue la principal razón por la cual Erlend anunció la separación de la banda. Y aunque lo hemos visto activo con Kings of Convenience y otros lanzamientos como solista, él mismo ha dicho que la música con The Whitest Boy Alive tiene una atmósfera más de fiesta a la que ya no está acostumbrado.

3.- Podrían traer música nueva bajo el brazo

En marzo de 2020 y luego de 11 años de no publicar nuevo material (su último disco fue Rules en 2009), The Whitest Boy Alive lanzó el sencillo llamado “Serious“, el cual nos hizo creer que durante este tiempo Erlend y compañía no perdieron el tiempo y se dedicaron a crear nuevas rolas que, o sacarán en un nuevo disco, o estrenarán como sencillos aleatorios.

La realidad es que “Serious” no es la única nueva canción que podríamos escuchar en el Corona Capital 2021, pues hay una gran probabilidad de que también podamos disfrutar de algunas rolas de Quarantine at El Ganzo, el disco que Erlend Øye y Sebastian Maschat (baterista de TWBA) hicieron durante su cuarentena en México.

4.- Para que Erlend Øye se olvide del mal rato que tuvo con sus lentes

Sí, sí, ya sabemos que ya pasó más de una década después del vergonzoso episodio protagonizado un fan mexicano que, en un acto de total gandallismo, decidió robar los lentes que Erlend usaba durante un concierto que The Whitest Boy Alive ofrecía en nuestro país por allá del 2010 en un antro de la colonia Del Valle.

Aunque muchos juramos que Erlend no iba a regresar después de eso (y pues con mucha razón), un año después el músico volvió a México como si nada. Si bien Øye parece ya haber superado el trago amargo, no cabe duda que el tema sigue siendo sensible para muchos de los fans de The Whitest Boy Alive, quienes buscan compensar a la banda por lo ocurrido. Y sí, el Corona Capital podría ser la oportunidad perfecta para ello.

5.- Por la mera nostalgia

The Whitest Boy Alive fue una de las bandas que más relevancia tuvo en la llamada escena ‘indie’ que comenzó a surgir a principios de los años 2000. Mucho de ello fue gracias a su primer disco de estudio ‘Dreams’, lanzado en el 2006 y en el cual la agrupación nos habló del amor, el desamor, así como de la complejidad y matices que tiene la vida misma.

La fórmula de la primera placa de este proyecto musical encabezado por Øye en realidad fue simple, pero muy efectiva. Con acordes simples y un par de instrumentos, Dreams fue suficiente para que The Whitest Boy Alive comenzara a ganar terreno en el mundo del indie pop y se consolidara como una de las bandas más importantes de dicho género.

Lo anterior sólo quedó remarcado en el 2009 con la llegada de su segundo disco Rules (2009), uno que además de haber sido grabado en la playa Punta de Burros, ubicada en Nayarit, también terminó de comprobar que la faceta más electrónica y bailable de Erlend Øye no era casualidad y en realidad The Whites Boy Alive era una de las bandas más relevantes de aquellos tiempos.

Nos basta comprobar eso al ver que después de tantos años canciones como la icónica “Burning” siguen siendo coreadas y bailadas como la primera vez. Dicho todo esto nos queda claro que la nostalgia es quizá el factor más poderoso que nos lleva a querer ver a Erlend y compañía sobre un escenario en la CDMX, algo que bien suena como una experiencia que no se repetirá en mucho tiempo (aunque esperamos lo contrario).