The Wombats se ríe de la modernidad en ‘Fix Yourself, Not The World’, su quinto disco

A quince años del debut de The Wombats con A Guide to Love, Loss & Desperation (este material salió en 2007), la banda de Liverpool lanaza este 2022 el Fix Yourself, Not the World. Este disco lo trabajaron de manera remota entre los tres integrantes, quienes estaban en Los Angeles y Londres. Esto, el trabajo remoto de los músicos, es apenas el principio del concepto del disco. Pero ahorita llegamos a eso.

Pero para empezar, la producción contó con un equipo brutal compuesto por Gabe Simon (Dua Lipa, Maroon 5), Jacknife Lee (R.E.M., The Killers), Mark Crew (Bastille, Rag’n’Bone Man), Mike Crossey (Arctic Monkeys, The 1975) y Paul Meaney (Mutemath). Como se darán cuenta, se trata de la crema innata de la música moderna entre bandas que se pelean los primeros puestos de popularidad entre géneros.

Y es esa mezcla, también, la que se ve reflejada en Fix Yourself, Not the World. Mientras los británicos buscaron hablar de la modernidad y a lo que la humanidad actualmente se enfrenta, mezclaron algunos géneros que les vienen bastante bien.

Con The Wombats, la modernidad es el centro

The Wombats siempre han tenido letras que resultan apegadas a la realidad, con toques ácidos y un humor que los identifica bastante. Eso no cambia para esta entrega, pero notamos que el disco gira alrededor de la modernidad: la tecnología, el aislamiento, la mortalidad y hasta cómo es que la vida puede complicarse hoy en día.

Con críticas a los aparatos tecnológicos como coches que se manejan solos (a medias), o algún idiota con un celular nuevo, parece que la banda quiere hacer ver cómo es que nuestros sentimientos humanos siguen presentes y sobreviven a la era en la que nos tocó vivir. Es decir, a pesar de que la tecnología impera en estos días, y está en todos lados (piensen en las redes sociales), la experiencia humana se mantiene por encima en todo momento. Y esa es nuestra salvación, según The Wombats con Fix Yourself, Not the World.

Aparte de eso, nos regalan momentos cómicos que nos resultan muy familiares. La excelente “If You Ever Leave I’m Coming with You” nos muestra algunas promesas que podríamos hacer para seguir con alguien, como dejar de escuchar Radiohead con tal de no estar hablando solos en un supermercado (no todos podríamos).

Además, en “Everything I Love Is Going to Die”, hacen una broma sobre querer siempre ser el vocalista en una rola que habla sobre lo rápido que se va la vida y, por lo tanto, lo poco que importa clavarse en algunos problemas cotidianos. Todo lo anterior, con la premisa de trabajar en nosotros antes de querer cambiar el mundo, algo que se encuentra en conflicto entre nuestra individualidad y un mundo cada vez más conectado. El título, como se podrán dar cuenta, es bastante literal. Y eso es genial.

Misma banda, nuevos géneros

La banda de Liverpool liderada Matthew Murphy, experimentan más con su sonido, pero en realidad, no nos sorprenden. Su carrera se ha construido en eso: buscar nuevas formas dentro y fuera del estudio. Pero lo que sí, es que éste es su disco más desafiante, ya que tienen rolas con su clásico sonido (por ejemplo, “If You Ever Leave, I’m Coming with You” o “Everything I Love Is Going to Die”).

En donde podemos ver algunos de estos sonidos nuevos o experimentaciones en rock digital, es con “Work Is Easy, Life Is Hard”. Algo de pop funk con “Wildfire”. Y hasta algo de disco con “This Car Drives All by Itself”. Todos los géneros en los que incursionaron para este disco se logran de una manera fenomenal, en parte por la variedad de productores involucrados, pero también porque la banda decidió incorporar nuevos sonidos con sintetizadores, beats y arreglos vocales de acuerdo a las necesidades de cada género.



Fix Yourself, Not the World te puede poner a bailar, a headbangear, o hasta a tararear una balada de amor como en la conmovedora “Method to Madness” (primer sencillo del disco). Esto lo hacen con varios matices en la intensidad de The Wombats, y letras acordes a los mensajes de cada canción. The Wombats variaron, pero se mantuvieron fiel a su estilo.

Mantenerse independientes y consistentes

Matthew, Tord y Dan continúan con el sueño indie, lanzando el álbum bajo AWAL Recordings, una disquera marcadamente independiente. Con el tiempo, y con esta última anotación, han demostrado que la industria quizá pueda ser dura, pero también hay canales para entrarle. Esto mismo, como ya lo platicábamos, se ve reflejado en la forma en la que experimentaron pero sin perderse en el intento. Todo lo contrario.

Su sello “indie” no afecta, de este forma, su lugar entre los enormes festivales internacionales. Ojalá que próximamente escuchemos rolas pulidas con su enorme equipo de producción, manteniendo también el trabajo en letras que los caracteriza como expertos en la sátira y la ironía. O bien, que nos habla sobre nuestra vida diaria.