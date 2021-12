De México a Japón: Aquí las canciones más populares del 2021 en TikTok por país

Se nos termina el 2021 y como lo hemos dicho antes, la música no nos faltó ni tantito en el año. Con ello, también nos referimos a todas esas rolas que musicalizaron varios de los videos más virales de TikTok, pues porque todo siempre es mejor si una canción lo adorna.

Fiel a la costumbre, esta red social acaba de compartir su reporte musical anual, con todo y los tracks que más se usaron en la plataforma a lo largo de este año por país. También, por ahí se dio a conocer el top 10 de las canciones más populares en México. Acá les decimos qué onda.

Las canciones más usadas por país en TikTok 2021

Sin duda, TikTok se ha convertido en una plataforma mucho más importante en lo que se refiere al panorama musical. De hecho, desde esta red ya hay varios artistas que comienzan a impulsar sus carreras, mientras hay otros tantos cuyas canciones vuelven a tomar una ‘segunda vida’ aunque se hayan lanzado años atrás.

Como sea, ese es uno de los encantos de este servicio: la música, sea del género que sea, es parte importante de los contenidos que suben. Por ello, no resulta raro que ya hasta se entreguen los reportes anuales de las rolas que más se escuchan alrededor del mundo en dicho sitio.

Por supuesto, el 2021 no es la excepción. Ahora, TikTok acaba de presentar el informe con las canciones que más populares por país en este 2021. Desde el continente americano hasta Asia, la plataforma reveló qué canciones fueron las que los usuarios utilizaron para adornar sus videos.

Acá en México, la canción “Todo de ti” del reggaetonero Rauw Alejandro fue la más popular, al igual que en Colombia. Continuando con América, en Brasil el tema más usado fue “Bipolar” del cantante MC Don Juan (que también se replicó en Portugal). En Argentina, la rola que se escuchó sin parar en los videos de los usuarios fue “Beggin'” de la banda de rock italiana Maneskin.

En Europa, por ejemplo, la canción más sonada de TikTok del Reino Unido fue “Body” de los raperos Tion Wayne y Russ Millions. España coronó a “Rakata” de Original Elias junto a Moncho Chavea y Yotuel. Acá les mostramos algunas de las pistas populares alrededor del mundo.

México: “Todo de ti” de Rauw Alejandro

Argentina: “Beggin'” de Maneskin

Estados Unidos: “Adderall (Corvette Corvette)” de Popp Hunna

Reino Unido: “Body” de Tion Wayne y Russ Millions

España: “Rakata” de Original Elias junto a Moncho Chavea y Yotuel.

Alemania: “Rasputin” de Boney M.

Italia: “Splash” de MV Killa, Yung Snapp y Enzo Dong

Francia: “Rilès” de Pesetas

Nigeria y Uganda: “Love Nwantiti” de CKay

Japón: “Yowanehaki” de MAISONdes

Corea del Sur: “Money” de Lisa (BLACKPINK)

Filipinas: “Pajama Party” de 1096 Gang

Australia: “STAY” de The Kid LAROI con Justin Bieber.

Las rolas que más se usaron en México TikTok 2021

Y ya que andamos en estas, de una vez les mostramos las canciones más populares de TikTok en México a lo largo de este 2021. Ahí nos platican cuáles fueron las que más escucharon o utilizaron en sus videos:

1. Rauw Alejandro – Todo De Ti

2. The Kid LAROI & Justin Bieber – STAY

3. Måneskin – Beggin’

4. Erica Banks – Buss It

5. Los Legendarios & Wisin & Jhay Cortez – Fiel

6. Kali Uchis – Telepatía

7. Nene Malo – Enganchados Nene Malo – Cumbia Mix

8. Boney M. – Rasputin (7″ Version)

9. Bad Bunny – Yonaguni

10. J. Balvin & Skrillex – In Da Getto