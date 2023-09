Lo que necesitas saber: ¿Se imaginan que Liam Gallagher les diga que su banda es lo mejor que ha escuchado en su país? Bueno, pues eso pasó cuando el frontman de Oasis conoció a Blink-182, y esto cambió por completo a Tom DeLonge.

Desde tiempos inmemorables, han surgido un montón de historias relacionadas con la música. Y la verdad, nos emociona cuando nos enteramos que dos o más bandas y artistas que nos laten se juntan. Es por eso que en esta ocasión les contaremos de la vez que Tom DeLonge tuvo un curioso encuentro con… ¿Liam Gallagher?

A mediados de los noventa, el pop punk sonaba fuerte en Estados Unidos, y por supuesto que Blink-182 eran uno de los nombres que comandaban esta ola de agrupaciones irreverentes pero divertidas. Sin embargo, del otro lado del Atlántico, Oasis seguía en la cima del rock en el Reino Unido, a pesar de que el britpop ya estaba en sus últimos años de gloria.

Liam Gallagher se encontraba en la cima de popularidad en los 90 junto a Oasis/Foto: Getty Images

Si bien, cuando mencionamos a estas dos bandas completamente disparejas solo podemos imaginar tirándose entre sí (sobre todo los Gallagher), en realidad resulta que se admiran mutuamente, o al menos eso fue lo que nos dejó claro Tom DeLonge, quien cuenta muy emocionado la vez que conoció a ni más ni menos que Liam Gallagher.

Resulta que en 2016 y para el documental The Pursuit of Tone de Ernie Ball, el guitarrista y vocalista de Blink-182 recordó el día que junto a Mark Hoppus y Travis Barker, compartieron cartel con Oasis en un concierto para una estación de radio. Pero en particular, se centró en la plática que tuvo en backstage con el frontman de la banda británica, quien a su manera, les aventó un cumplido… o algo así.

Tom Delonge contó la curiosa anécdota de cuando Blink-182 se topó con Liam Gallagher/ Foto: Getty Images

El essstraño encuentro entre Tom DeLonge y Blink-182 con Liam Gallagher

Tom DeLonge mencionó –riéndose– que se encontraba detrás del escenario, usando una gorra y con perforaciones en la nariz cuando de repente, se abrieron las puerta y entraron los Gallagher vestidos con gabardinas y cortes de cabello de The Beatles. El también experto en el tema alienigena mencionó que su reacción al verlos fue pensar que se veían “j*didamente geniales…. pero no son punk rockers”.

Después de terminar su presentación y aventarse un show que dio de qué hablar (pues como recordarán, tanto él como Mark y Tom son súper irreverentes cuando tocan en vivo), Tom reveló que Liam Gallagher fue hasta su camerino para preguntarles si ellos eran Blink-182. Y para su sorpresa, el frontman de Oasis se les acercó para felicitarlos y halagarlos con el estilo que tanto lo caracteriza.

“¡Ustedes son lo mejor que he visto en Estados Unidos!”, declaró Tom DeLonge que Liam les dijo. Por supuesto que el guitarrista de Blink le preguntó al menor de los Gallagher si le gustaba su banda, a lo que contestó contundentemente con un “‘Yo no dije eso, pero son lo mejor que he visto en Estados Unidos'”. Después de esto, el vocalista de Oasis azotó la puerta y se fue, jiar jiar jiar.

Esta experiencia cambió la manera en que Tom veía la música

Por supuesto que los tres integrantes de Blink-182 no podían creer lo que acababa de pasar, pues DeLonge confesó que Liam Gallagher era el tipo más punk rock que había conocido en su vida. A partir de eso, Tom aceptó que se convirtió en el mayor fan de la banda de Manchester. Pero no solo eso, la experiencia que tuvieron con el líder de Oasis lo marcó tanto, que decidió abrir su mente y oídos para escuchar más géneros musicales, pues el punk rock va más allá que cuatro acordes.

Aunque eso sí, años más tarde tuvimos –más o menos– la respuesta de Liam a esta historia. A través de Twitter (o X, como le puso Elon Musk), un fan le preguntó sobre la anécdota de Tom DeLonge y el menor de los Gallagher contestó con toda la arrogancia que le conocemos: “El tipo más punk rock de la historia. ¿Has visto una mierda?”.

The most Punk Rock Dude Ever Ha ha you've seen fuck all yet mate as you were LG x August 17, 2016

De cualquier manera, este definitivamente es un crossover musical completamente inesperado, pues jamás imaginamos que Liam Gallagher le diera un cumplido a alguien más que no fuera él o su banda (y mucho menos a Blink-182). Aunque pensándolo un poco, su respuesta quizá fue un tanto sarcástica, ¿no creen? La verdad es que no nos sorprendería en lo absoluto.

Lo bueno de todo esto es que gracias a esa breve plática, Tom DeLonge decidió salir del punk rock para escuchar a otros artistas británicos que lo influyeron a nivel personal y también para la música que hacía con Travis Barker y Mark Hoppus, como The Clash o The Cure (años más tarde incluso colaboraron con Robert Smith en la rola “All of This”). Como dicen por ahí, de todo siempre te puedes llevar algo bueno.

Te puede interesar