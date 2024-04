Lo que debes saber: TXT presentó su sexto miniálbum "minisode 3: TOMORROW", con el sencillo principal "Deja Vu"

Uno de los grupos que dominan la cuarta generación de K-Pop y representantes de la Generación Z, TOMORROW X TOGETHER, regresa con nuevo miniálbum bajo el brazo con “minisode 3: TOMORROW”, y en Sopitas.com tuvimos la oportunidad de estar en el Showcase y escuchar el proceso del grupo con su sexto material.

“minisode 3: TOMORROW” llega después de su último álbum lanzado en octubre del año pasado “The Name Chapter: FREEFALL” , el cuál debutó en el puesto No. 3 en Billboard 200.

TOMORROW es el tercer episodio después de “minisode 1: Blue Hour” y “minisode 2: Thursday´s Child“, lo cuál podría significar una especie de cierre de la historia, todo bajo una onda muy “The Little Prince” o “El Principito”. Lo que permite ver una vez más su habilidad por mantener un hilo conductor entre sus álbumes, todo dentro de una narrativa llena de nostalgia y mundos de ensueño que los caracteriza.

“minisode 3: TOMORROW”, un álbum lleno de promesas y nostalgia

Para este comeback, Soobin, Yeonjun, Taehyun, Beomgyu y Hueningkai retoman la narrativa estilo cuento de hadas, pero esta vez enfocados en el concepto de las promesas olvidadas y la nostalgia, de donde surge el sencillo principal “Deja Vu” que deja ver a un TXT en una especie de sueño a través de sus recuerdos y memorias como grupo y con sus fans MOA.

““Deja Vu” nos recuerda a nuestro debut, nos recuerda la promesa que hicimos como grupo y con MOA y el seguirnos cuestionando qué historias queremos seguir contando con nuestra música”. – Taehyun

En este álbum también tocan temas como el reencuentro “contigo” con “I’ll See You There Tomorrow,” , algunos guiños a su canción debut “CROWN” con la pista nombrada con código morse “- — — — ·-· ·-· — ·—” las relaciones y romanticismo con “Miracle” y “The Killa (I Belong to You),” y la autoafirmación de la crisis en los veintes con “Quarter Life”.

“El poder de la música me ha sanado. Espero que nuestra música de fuerza a la gente que nos escucha y que pueda estar pasando un mal momento. Con “Quarter Life” tuvimos la oportunidad de hablar sobre la ansiedad y los pensamientos que tienes en tus veintes, lo que también nos ha dado fuerza como grupo”. – Taehyun

TXT es de los grupos más populares para la generación Z dentro y fuera de Corea del Sur, y en su corta pero basta trayectoria los miembros hablaron sobre los retos y dificultades que han enfrentado durante el lanzamiento de un proyecto nuevo como “minisode 3: TOMORROW”.

“En mi caso, el momento previo a un showcase siempre ha sido difÍcil, prepararse para presentar algo nuevo no es fácil y no siempre se tiene la confianza para hacerlo, lo que puede generar ansiedad. Pero siempre me apoyo de los miembros para salir adelante”. -HueningKai “Los retos y dificultades son los nos han traído a donde estamos hoy y eso me da energía. MOA y los miembros son mi mayor motivación”. – Yeonyun

La importancia del mañana para TXT

Como bien lo dice su nombre, el grupo se cuestiona mucho sobre temas como el mañana y permanecer juntos a través del tiempo, es por eso que este álbum tiene un significado especial para el grupo desde el mismo título “Tomorrow”. “Tomorrow es nuestra arma más fuerte” menciona HueningKai.

“Nos hemos divertido mucho todo este tiempo y vienen cosas mejores” – Soobin

“Es nuestra historia y todo está conectado. Pienso en los próximos 5 años y me veo sumergido en la historia y feliz de estar con los miembros y MOA”. -Beomgyu

