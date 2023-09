Lo que necesitas saber: El documental sobre los proyectos musicales de Cedric Bixler-Zavala y Omar Rodr{iguez-López tendrá su estreno en un festival de cine de Reino Unido. Esto sabemos sobre la película.

La pareja creativa conformada por Cedric Bixler-Zavala y Omar Rodríguez-López es una de las más rifadas que hemos visto en la música –esencialmente el rock– de la última época. Y tendremos un acercamiento más detallado a la vida de estos dos enormes músicos con el nuevo tráiler del documental sobre The Mars Volta y At The Drive.

Esta película lleva por nombre Cedric and Omar: If This Ever Gets Weird y nos mostrará el lado no visto detrás de las dos bandas más emblemáticas que nos trajo este combo. Y la verdad, será un detallazo para aquellos fans que los han seguidos desde siempre.

Imagen ilustrativa el documental. Foto: Clouds Hill Films.

Aquí el tráiler del documental sobre The Mars Volta y At the Drive-In

Cedric Bixler-Zavala y Omar Rodríguez-López regresaron con un disco homónimo de The Mars Volta en el 2022, terminando así con 10 años de ausencia. Desde entonces, salieron de gira (hace poco vinieron a México) y sobre todo, cumplieron el sueño de muchos fans –incluido su redactor en turno jeje– que pensaban que nunca los verían de nuevo en acción.

Pero la música de estos genios volvió a sonar… Y no solo eso, sino que se tenían bien guardada la sorpresa de este documental donde nos acercaremos más a la historia de su icónica colaboración que los ha convertido no solo en dos figuras musicales reconocidas, sino en amigos de prácticamente toda la vida.

The Mars Volta en el Pepsi Center / Foto: David Barajas

En el nuevo tráiler de Cedric and Omar: If This Ever Gets Weird, podemos ver varias grabaciones realizadas por el propio guitarrista de origen puertorriqueño a lo largo de 20 años.

Como se puede ver en el avance, conoceremos más a detalle el origen de su asociación creativa, sus vidas antes de la banda, cómo emergieron en la escena hardcore texana con At The Drive-In para convertirse en una épica banda de culto…

Y claro, veremos a detalle el momento en que decidieron formar una de las grandes bandas de rock progresivo de nuestro tiempo. Chequen el tráiler del documental sobre The Mars Volta y ATDI acá abajito.

Fecha de estreno de ‘Cedric and Omar: If This Ever Gets Weird’

Por el momento, no se ha hablado de alguna fecha de estreno mundial para Cedric and Omar: If This Ever Gets Weird. Sin embargo, se reveló que primero llegará al Festival de Cine de Raindance 2023, esto en Reino Unido, para proyectarse el 28 de octubre próximo.

¿Será que el documental sobre The Mars Volta y At The Drive-In llegue pronto a México? Andaremos atentos para ver qué onda, si llega por estos lares, y sobre una posible fecha de estreno. Así que atentos por acá, eh.

Imagen del tráiler de ‘Cedric and Omar: If This Ever Gets Weird’. Foto: Clouds Hill Films.

