Una de las noticias que siempre quisimos decir: ¡Hay nuevo disco de Pulp! Tras varios meses de rumores, la legendaria banda británica liderada por Jarvis Cocker confirmó el lanzamiento de More, su primer disco de estudio en casi 24 años. El álbum estará disponible a partir del 6 de junio de 2025 a través de Rough Trade Records.

Grabado y mezclado en Orbb Studio en Walthamstow, Londres, More promete ser una explosión creativa que mezcla sonidos clásicos de la banda con nuevas exploraciones musicales, bajo la producción del maravilloso James Ford (conocido por su trabajo con Arctic Monkeys y Fontaines D.C.).

Un regreso cargado de nostalgia y nuevas ideas

More es más que el nuevo disco de Pulp, el primer disco de la banda en casi 24 años, tras el lanzamiento de We Love Life en el 2001.

Según palabras del propio Jarvis Cocker, la inspiración para este nuevo proyecto surgió tras su regreso a los escenarios en el 2023, y fue durante las pruebas de sonido que comenzaron a trabajar en una nueva canción llamada Hymn of the North, que fue la que posteriormente dio pie al resto del álbum.

“Este disco fue grabado en solo tres semanas. Eso nunca había pasado con Pulp. Era el momento”, dijo Cocker.

Además de los miembros originales de la banda, el nuevo disco de Pulp incluye colaboraciones con Richard Hawley, Jason Buckle, los coros de la familia Eno, y arreglos de cuerdas compuestos por Richard Jones e interpretados por el Elysian Collective.

Ediciones especiales en vinilo: del “South Yorkshire Sunset” al “Blue Sky Thinking”

Para los coleccionistas y fans más fieles, More, el nuevo disco de Pulp, contará con ediciones limitadas en vinilo de colores, seleccionadas personalmente por Jarvis Cocker:

Edición doble en vinilo de 45 rpm (exclusiva en la tienda oficial de Pulp y la web de Rough Trade)

Vinilo negro clásico (disponible en todas partes)

Vinilo verde “Theresa” (disponible en tiendas)

Vinilo mármol “Blue Sky Thinking” (exclusivo para tiendas independientes)

Vinilo mármol “South Yorkshire Sunset” (disponible solo en tiendas de Sheffield)

Vinilo “Isha Kriya” con diseño de tinta (exclusivo en línea)

“Spike Island”: primer adelanto del nuevo disco de Pulp

Foto: Pulp

El primer sencillo del nuevo disco de Pulp, se llama Spike Island y es una canción envolvente que combina sintetizadores, violines y guitarra slide. Fue coescrita con Jason Buckle (integrante de All Seeing I) y está inspirada en el legendario concierto de The Stone Roses en Spike Island en 1990.

Jarvis, no fue a ese concierto, pero Jason Buckle si, y recuerda la frase repetida por un DJ que estaba en el evento: “Spike Island, come alive!”, y es a partir de ello que coescribió esta oda peculiar al espíritu de aquel día.

El video de “Spike Island” y la exploración con inteligencia artificial

Pero si en el 2025 hay un nuevo disco de Pulp, por supuesto que la banda haría lo posible para trasladar su vibra y espíritu a esta era. El videoclip del Spike Island fue ideado por Jarvis Cocker usando herramientas de inteligencia artificial, animando fotos icónicas de la era Different Class.

Jarvis Cocker cuenta que este proceso lo impactó profundamente, al punto de sentir alterada su percepción de la realidad. Sin embargo, dejó claro que el álbum fue grabado sin intervención alguna de IA.

“Fue escrito e interpretado por cuatro seres humanos del norte de Inglaterra, con ayuda de otros cinco. Ninguna IA estuvo involucrada en el proceso creativo”

Tracklist de More: el nuevo disco de Pulp

Spike Island Tina Grown Ups Slow Jam Farmers Market My Sex Got To Have Love Background Noise Partial Eclipse The Hymn of the North A Sunset

Dedicado a Steve Mackey

Este nuevo álbum está dedicado a la memoria de Steve Mackey, bajista de la banda fallecido en 2023.

Y esta, es suposición personal, pero la portada del álbum, parece recordar aquella caminata que Jarvis Cocker recuerda haber tenido con Steve Mackey en Los Andes, y tal vez, sea una oda al espíritu del extinto bajista de Pulp.