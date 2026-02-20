Lo que necesitas saber: Haciéndole honor a su nombre, Trueno es el estruendo de una escena que lleva tiempo haciéndose notoria. Y sí que está haciendo ruido.

Mateo Palacios Corazzina, más conocido como Trueno, salió de la escena “freestyler” de Argentina y ahora ya se le puede considerar como uno de los principales representantes del hip-hop latinoamericano. Un gran salto que pocos de su escena han conseguido.

Nació en marzo de 2022 y desde muy temprano se interesó por el rap que se hacía en Argentina, especialmente en el barrio de La Boca. Nada raro, tomando en cuenta la influencia de su padre, el exrapero Peligro, a quien llegó a acompañar en algunos eventos. Sin embargo, rápido se quitó el paternalismo y, con sólo 14 años, Trueno se lanzó de lleno a las batallas de freestyle… y, de ahí, un ascenso meteórico.

A pesar de tener una carrera relativamente corta, son varios los momentos memorables de Trueno. “Pequeñas” columnas que van apuntalando una figura que pinta para volverse una de las más importantes no sólo a nivel regional.

Minutazo de freestyle en batalla contra Nacho

En 2019 uno podía “escrollear” y encontrarse con infinidad de clips de batallas de freestyle, pero sólo unas cuantas hacían que uno se detuviera y lo repitiera una y otra vez. Este es uno de ellos. Con dos años de experiencia, Trueno dio una master class de flow y estilo frente a Nacho en la Master Series. ¿Cuán…tas veces se la ha dado play a este minutazo? Varias: 25 millones de reproducciones este video.

Retiro de las batallas de freestyle como doble campeón

Trueno se coronó campeón de la FMS, enfrentándose nada menos que a la Bestia del Hardcore: Papo. Esto fue en el 2019, año conocido por sus fans como el de la “doble Corona”, ya que también se llevó la Batalla de Gallos de Red Bull. Ya con eso, en lugar de atascarse de campeonatos y campeonatos, decidió que era tiempo de retirarse para enfocarse en a su música. Y así fue.

Colaboraciones con BZRP

Estaba más que enfilado. Mientras daba sus últimas batallas, se dio tiempo para su música. Ahí, junto a un “fulano” que, en ese momento, también apenas comenzaba a hacer ruido. La primera colaboración de Trueno con Bizarrap fue para ella Freestyle Session Vol. 6: poquito más de tres de improvisación, ya para la segunda, se puso más serie la cosa y presentó un tema en toda la extensión: la BZRP Music Sessions Vol. 16 fue un adelanto de que que estaba por venir.

Tres discos y varios premios

A diferencia de otros raperos salidos de la escena freestyle, Trueno no ha regresado… pero la música no ha faltado: Al año siguiente de su retiro, sacó su disco debut Atrevido. Con disquera y colaborando con Alemán, Nicki Nickole y su paisano, Wos (otro freestyler de los buenos). Dos años después, llegó Bien o Mal, discazo con el que comenzó a llamar la atención de la crítica… cosa que se consolidó con El Último Baile (2024), con nominaciones al Grammy como “Mejor Album de Música Urbana”, “Mejor Canción Rap” y “Mejor Canción Urbana” (se llevó el de “Mejor Canción Rap” con “FRESH”).

Sesión Tiny Desk

Vamos otra vez un poquito para atrás. Meses antes de lanzar su segundo disco, Trueno se aventó una sesión en el ya más que famoso espacio de la NPR de Estados Unidos por el que han pasado desde Taylor Swift hasta 31 Minutos: Tiny Desk. No en sus oficinas, sino en las entrañas del barrio de La Boca. Una sesión en la que Trueno dejó un rato las pistas computarizadas y echó mano de percusiones, bajo, guitarra, coristas y hasta tuba, para echarse 15 minutos emocionantes y con altas referencias de sus influencias musicales.

Colaboración con Gorillaz

Y todo lo anterior ya lo hacía conocido desde hace años, pero a nivel regional. El salto “a la grande” fue en 2025, cuando su nombre en los créditos de “The Manifesto”, el segundo sencillo del nuevo disco de Gorillaz, The Mountain. Un tema de más de siete minutos en el que Trueno se lleva todo el cuadro. “Mami, camino hacía la luz…”, dice. Y sí, parece que va directito para allá, sea lo que sea esa dichosa luz… en su caso, parece que algo más que bueno.