Lo que necesitas saber: La película seguirá todo lo que la banda vivió previo a su concierto en el Estadio GNP, así como la perspectiva de los 65 mil fans que estuvieron ahí

Twenty One Pilots se rifó un gran concierto en la Ciudad de México durante su ‘The Clancy World Tour’, ¿lo recuerdas? Pues si lo viviste en su momento, podrás revivirlo, y si no, podrás vivirlo a través de la película que van a estrenar en cines.

Twenty One Pilots/Foto vía Facebook de la banda

Twenty One Pilots estrenará una película sobre su concierto en CDMX

Oh sí, la banda tiene lista una película llamada More Than We Ever Imagined, y acá te contamos todo lo que necesitas saber para verla.

“Para More Than We Ever Imagined tuvimos la oportunidad de capturar dos perspectivas de la actuación de Twenty One Pilots. Primero, con más de 20 cámaras enfocadas en los fans experimentando su espectáculo; y la segunda, la perspectiva que he tenido durante todos estos años previos a ese estadio lleno en la Ciudad de México: Una cámara siguiendo a Tyler y Josh mientras aplican los fundamentos de su espectáculo a uno de los escenarios más grandes”, dijo al respecto el director Mark C. Eshleman, según cita NME.

Twenty One Pilots en el Estadio GNP Seguros / Foto: Stephania Carmona

¿De qué tratará la película de Twenty One Pilots?

Pues tal cual, la película muestra todo lo que no se vio de su concierto en el Estadio GNP. Prometen que seguiremos a los Twenty One Pilots desde que aterrizan en la Ciudad de México hasta que se suben al escenario para su presentación.

Y lo dicho, disfrutaremos de dos perspectivas, la de la banda y la de los 65 mil fans que vivieron el concierto. Será un detrás de cámaras, viendo como se prepararon, qué dijeron antes de subir al escenario, y cómo fue para ellos la experiencia de tocar en la CDMX; además, mostrará tomas aéreas del concierto y secuencias desde distintos ángulos. Vaya, el concierto como si hubieras estado en cada lugar del Estadio GNP y acompañando a la banda.

¿Aún no te convence? Pues ya se estrenó el tráiler oficial de esta entrega y sin duda nos deja claro que esta película será más que ir a ver un concierto en cines…

¿Cuándo se estrena la película de Twenty One Pilots y cómo comprar boletos?

Ya solo nos falta lo más importante para ver la película. Cuándo y cómo.

¿Cuándo se estrena? El 26 de febrero en pantallas IMAX y cines de todo el mundo.

en pantallas IMAX y cines de todo el mundo. ¿Cómo comprar boletos? La venta comenzó a partir de este 15 de enero y para comprarlos debes entrar en ESTE ENLACE.