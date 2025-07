Lo que necesitas saber: Black Sabbath se despidió como lo merecía y luego de un show enorme, analizamos lo que dejó 'la noche más grande en la historia del metal'

Se despide Black Sabbath. También se despide Ozzy Osbourne de los escenarios como solista. Quizá su adiós ya había quedado claro desde hace años, pero siempre quedó la sensación de que no hubo una despedida adecuada. Y bueno, parece que el último concierto en Birmingham despejó esa sensación.

Ahora que por fin sucedió Back to the Beginning, es momento de repasar 10 detalles y cosas épicas que nos dejó el show del adiós definitivo.

Black Sabbath en un mural de homenaje en Birmingham. Foto: redes sociales de Black Sabbath.

Back to Beginning: ¿Qué nos deja el último concierto de Black Sabbath?

Hablar del legado de la banda puede ser una obviedad. Ya sabemos que su música ‘ha envejecido bien’ porque no solo permeó en la historia del rock, sino en la cultura pop en general. Lo más importante: sentó las bases de la cultura metalera. Son los padres del heavy metal, pa’ pronto.

Es aquí cuando pensamos a profundidad y el nombre del show, Back to the Beginning, tiene un par de lecturas interesantes más allá de ser el cierre de una historia para la máxima pionera del metal. Por que ese título no solo implica que Black Sabbath diera su último concierto en su ciudad natal (checa la historia de cómo se fundó la banda).

Black Sabbath. Foto: redes sociales de la banda.

El hecho de ‘regresar a donde inició todo’, cobra otro sentido cuando vemos a tantas bandas de distintos subgéneros del rock y metal homenajeando a Black Sabbath en su último concierto.

El thrash metal de Anthrax, Metallica y Slayer; el hard rock y blues rock de Guns N’ Roses y Rival Sons; el groove metal de Pantera y Lamb Of God; el metal alternativo/progresivo de Tool; el metal de fusión funk profesado por Tom Morello; el grunge de raíz metalera de Alice In Chains…

Todos esos subgéneros y los artistas que se presentaron en el último concierto de Black Sabbath, tienen una deuda ENORME con la banda de Birmingham.

Puede que esos estilos sean diferentes entre sí, porque es natural que la música se ramifique. Y sí, es cierto que la comunidad metalera, muchas veces purista, puede no gustarle uno u otro subgénero… pero al final de cuentas, todos los estilos se remontan an Black Sabbath.

Así que ver a tantos artistas de estilos tan variados tocando canciones de Black Sabbath, es una forma de rendir tributo y ‘volver a donde todo inició’ precisamente. Checa aquí 5 puntos para entender el legado de la banda.

Black Sabbath en sus inicios. Foto: redes sociales de la banda.

La despedida de Ozzy Osbourne de los escenarios

Hubo polémica alrededor del último concierto de Black Sabbath debido a que Ozzy Osbourne ha enfrentado el avance de la enfermedad de Parkinson, que se le diagnóstico en el 2020. El Príncipe de las Tinieblas no puede caminar por esa situación y mucho se dijo si era realmente necesario someterlo a un esfuerzo físico del calibre que supone tocar en vivo.

Pero se aferró. El Madman se preparó físicamente para el show y el resultado fue ver a un Ozzy cuya voz, aunque no está intacta, se mantiene poderosa. Muy poderosa de hecho. Tanto que en el chat del livestream algunos decían que Ozzy debía darle unas clases a Axl Rose, cuya voz generó comentarios no tan agradables.

Ozzy Osbourne salió en una plataforma desde el suelo del escenario, en un trono con forma de murciélago (no podía ser de otra manera). Entre sus músicos de acompañamiento, Mike Inez y Zakk Wylde. Su repertorio: “I Don’t Know”, “Suicide Solution”, “Mr Crowley”, “Mama I’m Coming Home” y “Crazy Train”.

Su presencia en el escenario, innata. Ni la edad ni las complicaciones de salud le pueden quitar el carisma el tipo que hizo de la locura una seña del heavy metal, y que demostró que la crudeza y la melodía pueden convivir en una voz.

Ozzy Osbourne durante su set en solitario en Back to the Beginning. Foto: Captura de video.

El último concierto de Black Sabbath: el cierre perfecto para una banda revolucionaria

La gira de despedida de Black Sabbath ocurrió en el 2017 y precisamente se llamaba The End. Pero como dijimos al inicio, siempre quedó la sensación de que no era el cierre ideal porque, bueno, uno siempre quiere ver a las bandas legendarias despedirse (o volver) con su alineación clásica completa.

Y por fin sucedió. El baterista Bill Ward se reunió con Ozzy, Tony Iommi y Geezer Butler por primera vez en 20 años para cerrar el capítulo como era debido. El setlist: “War Pigs”, “Iron Man”, “NIB” y “Paranoid”.

El tiempo ha visto bandas más pesadas y virtuosas marcar la historia del metal. Los mismos fans en Birmingham y en el livestream también vieron desfilar músicos de diferentes estilos más actuales… y es por eso que debemos reconocer el cariño y devoción mostrada a Black Sabbath al final del show.

Para un oyente casual o alguien que no empata tanto con la música más antaña, pudo ver esto como una oportunidad de ver solo a un par de bandas favoritas e irse o desconectarse.

Pero Back to the Beginning nos demostró que realmente la comunidad metalera reconoce y abraza a los pioneros que le dieron pie a esta cultura. Las lágrimas de fans en la transmisión eran la prueba suficiente de que este era un momento histórico en todos los sentidos.

Ahora sí que, como dijo la propia Lzzy Hale de Halestorm, Jason Momoa y otros tantos más durante el show: este fue el momento más grande en la historia del heavy metal. ¿Ustedes también lo creen?