Lo que necesitas saber: En 'Earth', Ed O'Brien ni siquiera era capaz de firmar con su nombre. Ahora regresa con un segundo álbum, 'Blue Morpho', en el que que ya no hay dudas: es una obra completa, hecha por todo un artista.

Las dos mentes creativas más poderosas de Radiohead son, sin duda, Thom Yorke y Jonny Greenwood… pero eso no quiere decir que el resto de los integrantes de la banda estén dormidos en sus laureles.

Luego de un primer trabajo solista, Earth, el cual la pandemia se encargó de dejar en un segundo plano (o más abajo), Ed O’Brien regresa con un nuevo disco, Blue Morpho. Un trabajo que, según ha declarado el guitarrista de Radiohead, le sirvió para expresar su sanación, pero también parece un acto de reconocimiento como músico… como artista.

Ed O’Brien / Foto: facebook.com/EOBBandOfficial

De acuerdo con lo que ha comentado O’Brien, Blue Morpho puede entenderse como un túnel al que uno se interna sin saber a qué enfrentarse… pero también como un ejercicio de autodescubrimiento y conexión con la tierra y quienes la habitan.

Al final, al salir del túnel, está la respuesta… la sanción. Por eso la última canción se titula “Obrigado” (“gracias” en portugués). “Si alguna vez has tenido problemas de salud mental, te sientes atrapado, no sabes cómo salir. (…) y se siente como estar en un lugar oscuro, pero también hay algo de belleza”, comentó Ed O’Brien en entrevista exclusiva para sopitas.com.

Canciones para entrarle al Blue Morpho de Ed O’Brien

“Teachers”

Aunque el nuevo disco de Ed O’Brien es un álbum que se entiende como todo un viaje y fragmentarlo parece un acto casi “sacrílego”, claro que hay tracks que vale la pena destacar, “Teachers” es uno de ellos.

Con batería que hace despertar del ambiente onírico que se establece en el inicio del álbum, el cuarto track de Blue Morpho, “Teachers”, se siente como una suerte de inmersión a lo desconocido, no con la duda de “qué pasará”, sino con la emoción de saber que, precisamente, algo está por pasar. “Similar creatures hidden from our eyes!”, grita un distorsionado Ed O’Brien.

“Obrigado”

La última canción del nuevo disco de Ed O’Brien es, como él mismo lo ha descrito y se advierte en el título, un acto de agradecimiento. ¿Con quién? Con la naturaleza y todos aquellos elementos que ayudaron a una sanción: después de haberte sumergido en ella. Agradecer.

“Qué extraordinario regalo es estar vivo en este increíble planeta (…) los seres humanos lo jodemos, ¿verdad?, pero qué regalo y también somos capaces de cosas hermosas, pero ya sabes”.

Earth, un primer intento de Ed O’Brien que vale la pena redescubrir

Mientras que Blue Morpho se siente como una obra completa (porque lo es, todo un álbum conceptual), el primer disco que Ed O’Brien publicó en solitario es un compendio de canciones. Es decir, parece una recopilación de canciones que son buenas cada una, pero algo irregular en conjunto.

Había mucho trabajo por hacer y el propio Ed lo reconoce, desde el hecho de que para este álbum no quiso que apareciera su nombre: así que decidió firmarlo como EOB. “Me estaba escondiendo porque no me sentía tan seguro”, comentó en entrevista con Sopitas.

Ed O’Brien / Foto: facebook.com/EOBBandOfficial

Earth sólo se “asomó”. Antes de su estreno, azotó una pandemia que hizo que el trabajo cayera un tanto en el olvido. Sin embargo, ahora a la distancia hay que reconocer que el disco tiene joyas auditivas como lo son el sencillo “Shangri-La” y, muy especialmente, los tracks que cierran el álbum.

“Olimpik”

Hipnótica y con un ritmo que va in crescendo. Muchos reconocerán que, cuando toca con Radiohead, Ed O’Brien se ve que se “cuece aparte”. Trae una onda una poco distinta a la de sus compañeros. Pues bien, “Olimpik” podría tomarse como la representación auditiva de esa distancia (sobre todo en su versión “en vivo”). ¿Percepción o algo evidente? Escúchenla y decidan:

“Cloak Of The Night”

Una canción hermosa que recuerda a algo del primer trabajo de Sean Lennon… bueno, quizás no muchos han escuchado “One Night” del Into the Sun de Lennon, pero igual tampoco fue tan popular esta canción de Ed O’Brien. Una chulada a guitarra acústica que cuenta una noche de una pareja… y nada más. Sólo aferrados.