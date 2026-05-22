Lo que necesitas saber: Según lo señaló Sharon Osbourne, no es que Ozzy vaya a tener todas las respuestas como otras IA... sino que responderá como el verdadero Ozzy lo habría hecho.

“Ozzy, ponte la de ‘Paranoico’”, parece que es algo que muy pronto los metaleros le podrán decir a sus dispositivos… o a lo que sea que aloje la novedad que se está desarrollando con el Príncipe de las Tinieblas.

Ozzy Osbourne / Foto: facebook.com/ozzyosbourne (Ross Halfin)

Asistente responderá como habría respondido Ozzy Osbourne

Durante su participación en un panel en el que se enalteció la figura de Ozzy Osbourne (en la Licensing Expo 2026), Jack Osbourne –hijo de la leyenda– confirmó que está en desarrollo un avatar digital interactivo de quien fuera exlíder de Black Sabbath.

“Da un poco de miedo lo preciso que es. Él existirá digitalmente tal como es mientras tengamos ordenadores”, adelantó Jack Osbourne. “La tecnología ha avanzado tanto que casi se puede arrastrar y soltar”.

Oasis le rinde tributo a Ozzy Osbounre en Wembley // Foto: Captura de pantalla

De acuerdo Consequence of Sound, el avatar digital es desarrollado por Hyperreal, la empresa que trabajó para que Paul McCartney apareciera rejuvenecido en el video que hizo con Beck para la canción “Find My Way”.

Sobre las posibilidades que tendrá el avatar de Ozzy Osbourne, Jack explicó que, por ejemplo, será posible tener una plantilla para un anuncio… y luego indicarle al Principe de las Tinieblas lo que quieres que haga y pasarlo a la plantilla: “Simplemente insertarlo. Ahora es así de sencillo”.

Idea podría ser transportada para la realización de conciertos

Acerca de este proyecto, también comentó la viuda de Ozzy, Sharon Osbourne, y lo hizo mencionando otra posibilidad que ya había barajado antes: crear conciertos con hologramas… no sólo de Ozzy Osbourne, sino de todo Black Sabbath… pero mientras, el asistente virtual.

“Puedes preguntarle cualquier cosa a Ozzy, y él te responderá con su propia voz; las respuestas serán las mismas que Ozzy habría dado. Lo llevaremos a todo el mundo. La gente podrá hablar con él y él les responderá”.