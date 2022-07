No cabe duda que el pop tiene algo para todos los gustos. Sabemos que este género nos ha dado cosas espectaculares y otras que de plano pasan sin pena ni gloria. Sin embargo, en la actualidad existen proyectos que están entrándole a sonidos loquísimos como el hyperpop, combinándolo con ritmos frenéticos. Por supuesto que hay un montón de exponentes geniales en ese movimiento, pero en esta ocasión tenemos qué hablar de una propuesta alucinante: Underscores.

Probablemente este nombre no les suene, pero estamos seguros que en cuanto lo escuchen, se convertirá en su nueva obsesión musical. Este es el proyecto de una joven promesa que en cuestión de años logró emocionar a la industria con ideas que siempre se salen del molde y que tiene una hambre artística impresionante. Tanto así que ya ha tenido chance de tocar en festivales como Coachella y se ha ganado fans del tamaño de Travis Barker.

Foto vía Twitter: @underscoresplus

¿Quién es Underscores?

Underscores es el proyecto de Devon Karpf, un productor originario de San Francisco, California. Se interesó por la composición y la grabación de música a los seis años, lo que acabó sentando las bases de su viaje para convertirse en el innovador y ecléctico músico que conocemos hoy en día, pero no nos adelantemos, vamos paso a paso.

Karpf se dio a conocer en SoundCloud en 2015 con el lanzamiento de su primer sencillo, “mild season”. Esta es una canción de dubstep que abre con ritmos pulsantes superpuestos a los sonidos de los coches que circulan por la autopista, construyendo un collage que envuelve al oyente en una ráfaga de ritmos estresantes y patrones de sintetizadores cautivantes. La rola finaliza con una parte en el bajo que hace referencia a una era de “música por computadora” y a cómo empezó el auge de hacer melodías en este formato.

Foto vía Twitter: @underscoresplus

Una serie de EP’s diferentes e interesantes

En palabras de Devon Karpf, la historia de Underscores comienza oficialmente con el lanzamiento de su proyecto de 2018, skin purifying treatment. Se trata de un disco de ocho pistas que muestra una llamativa mezcla de jazz, electrónica moderna y experimental, que da como resultado un sonido único e interesante, el cual está centrado en un conflicto interno entre la emoción y la lógica. Sí, en esta propuesta se tocan temas bastante filosóficos, jeje. Imagínense qué tanto hype armó que en 2018 tuvo chance de presentarse en el festival Coachella.

Tras el éxito tanto en crítica como con el público, Karpf continuó creando EP’s interesantes, como Broken Up de 2018 y We never got strawberry cake en 2019. Este último es un proyecto puso de manifiesto la vibrante y detallista destreza en la producción de Devon y su escritura como artista hiperpop en ascenso. Sin embargo, sus ganas de seguir componiendo y experimentando son enormes, de plano no puede parar, pues en enero de 2020 sorprendió con character development!, un conjunto de rolas que a diferencia de todo lo que había presentado, mostraba voces claras y una producción más sencilla.

El lanzamiento de su álbum debut y un fan bastante pesado en la industria

En marzo de 2021, llegó el esperado álbum de debut de Underscores, fishmonger, el cual muestra una mezcla de varios géneros, como el indie rock, el emo, el bedroom pop y la música ambiental. De verdad, es un disco que incluye letras pegadizas, instrumentales bellamente compuestos y hasta distorsiones desenfrenadas que transportan a los oyentes a un plano totalmente diferente. Además, en este material, Devon Karpf trabajó con Knapsack, colaborador desde hace mucho tiempo de este. proyecto, el artista electrónico experimental 8485 y el músico indie Maxwell Young.

El álbum se ganó los elogios de viejos y nuevos fans, e incluso capturó la atención corazones de otros artistas, como el mismísimo Travis Barker. Una vez que las giras volvieron a ser una opción, Karpf se fue de tour abriendo para uno de sus héroes de la infancia, el peso pesado del hiperpop, 100 gecs. Sin embargo, en diciembre de 2021, Devon una vez más dejó a todos con la boca abierta estrenando otro disco llamado boneyard aka fearmonger. Esta es una colección de siete rolas que combina elementos de indie pop e indie rock, que incluso cuenta con un cameo del mismísimo baterista de Blink-182.

Devon Karpf mencionó que para estas canciones tenía un concepto central en mente, explorar la sensación de miedo desde diferentes ángulos. Y eso se nota en temas como “Everybody’s Dead!”, “Tongue in cheek” y “Saltfields (There’s nothing we can do!), canciones que tienen vibras diferentes pero que transmiten el mismo mensaje, la incertidumbre y temor a ciertas situaciones. Por ahora, Underscores anda de gira y por acá, en México, tendremos chance de checar su propuesta, cuando forme parte de la edición 2022 del Corona Capital.

¿Qué es lo que hace especial a Underscores?

Todo lo que rodea a Underscores sumamente fascinante. La estética visual que Devon Karpf maneja en este proyecto es completamente única, que en ocasiones se balancea entre la época en la que vivimos y un poco de cyberpunk. Pero sin duda, lo que llama la atención es su música y su enorme pasión por continuar explorando y experimentando con géneros que casi siempre lo sacan de su zona de confort.

Su fuerte es el hyperpop, eso está muy claro. Pero no tiene miedo de incorporar indie rock, punk, jazz, música ambiental, bedroom pop y hasta emo en sus canciones. Su enorme capacidad en la producción hace que todos estos géneros tan diferentes convivan en un solo espacio, combinándolos a la perfección con letras pegajosas y que reflejan realidad como el miedo, la frustración y la locura. Si de plano quieren escuchar algo diferente y que les vuele la cabeza, tienen qué darle una escuchada a esta espectacular propuesta.