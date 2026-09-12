Lo que necesitas saber:

Los precios que aquí te presentamos son los de productos que se venden al interior del Vans Warped Tour.

Arranca el Vans Warped Tour 2026. Por primera vez se realiza en México este gran festival y, para disfrutarlo al máximo, hay que estar bien preparados en todo… incluyendo el gasto al bolsillo.

Así que, antes de lanzarte, checa los precios de comida, bebidas y las opciones para mantenerte bien hidratado durante el día.

Zona de comida del Vans Warped Tour
Vans Warped Tour / Foto: Instagram/kevinlyman

Precios de comida en Vans Warped Tour

Como todo buen festival, el Vans Warped Tour tiene una amplia oferta gastronómica. Hay de todo y para todos: donas, pastes, papas, flautas, hamburguesas, tacos y machetes. No habrá problema para encontrar algo que te ayude a recargar energías.

Los precios de los alimentos van de los $80 MXN a los $250 MXN. Aquí los costos de los principales platillos:

  • Donas (Randy’s Donuts): $80 MXN (Glaseada, Rosa con chispas, Maple, Chocolate o S’mores)
  • Pastes (Salados y Dulces): $90 MXN
  • Papas a la francesa: $110 MXN
  • Flautas Ahogadas (Orden de 3 piezas – Pollo, Carne, Papa o Queso): $145 MXN
  • Hamburguesa Hawaiana Jumbo (Plant-based) / Hot Dog Bacon & Maple Jumbo: $200 MXN
  • Mushroom Melt (Sándwich de portobello con papas): $210 MXN
  • Orden de Tacos (3 piezas – Res o Trompo Negro): $250 MXN
  • Machetes Amparito (Pastor o Champion): $250 MXN

Precios de bebidas en Vans Warped Tour

¿Y con qué me lo bajo? No solo hay cerveza; también encuentras refrescos, agua embotellada y coctelería. Aquí los precios:

  • Agua Epura (600 ml): $60 MXN
  • Refrescos (Pepsi, Pepsi Black, Manzanita Sol, 7UP, Squirt – 355 ml): $70 MXN
  • Cerveza Corona Cero (355 ml): $100 MXN
  • Cerveza Corona Extra / Corona Light (710 ml): $220 MXN
  • Destilados – Ron: $180 MXN (Sencillo 1.5 oz) / $360 MXN (Doble 3.0 oz)
  • Destilados – Tequila y Gin: $200 MXN (Sencillo 1.5 oz) / $400 MXN (Doble 3.0 oz)

Puntos de hidratación gratuita

No olvides que puedes llevar tu botella o vaso no rígido permitido, ya que el festival cuenta con puntos de hidratación y dispensadores de agua potable gratuita distribuidos en el recinto. Es la mejor opción para mantenerte fresco durante los actos estelares sin castigar el bolsillo.

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