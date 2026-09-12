Santi Giménez anotó su primer gol con Porto, tras 354 días sin anotar. Llega a 100 goles como futbolista profesional

Lo que necesitas saber: Santi Giménez no anotaba desde el 23 de septiembre de 2025 y llega a 10 goles como profesional

El 23 de septiembre de 2025 fue el último día que Santi Giménez marcó gol… hasta hoy. 354 días después termina la malaria, pues el Bebote se estrenó como goleador del Porto con un penal que él mismo provocó.

Foto: @FCPorto (X)

Santi Giménez marca su primer gol con el Porto

Santi entró de cambio en la segunda mitad de la goleada de Porto sobre Casa Pía, pero para ese momento tenían apenas un gol de ventaja.

La entrada del mexicano significó un revulsivo para los Dragones, pues unos minutos después vino el 1-3. Ya con el resultado en la bolsa, Santi se fue al frente en un contragolpe y le hizo una finta brutal al arquero rival, quien terminó llevándoselo con falta. Penal.

El propio Giménez tomó el balón y cobró fuerte, colocado, asegurando bien el disparo y sin inventarse nada. ¡Gol que rompe una racha de casi un año!

¡Santi Giménez llega a 100 goles como profesional!

Pero el primer gol de Santi Giménez con Porto es doblemente especial… ¡También representa su gol 100 como futbolista profesional!

Contando todos sus goles con los clubes en los que ha estado y los que marcó con Selección Mexicana, Santi suma ya 100 anotaciones en su carrera:

21 con Cruz Azul

65 con Feyenoord

7 con Milan

1 con Porto

6 con Selección Mexicana

100 veces hemos gritado ¡gol de Santi Giménez! Ojalá sea el primero de muchos con Porto y el regreso a su mejor época.