Lo que necesitas saber: Weezer regresó al Corona Capital para tocar por primera vez en el escenario principal. Te contamos todo de este showsazo.

Se acercaba el final del Corona Capital 2025 y a Weezer le tocaba ganarse a los fans aferrados (y sorpresivamente jóvenes) de Linkin Park, que se reunieron desde temprano frente al escenario principal. Una vez más, salimos más fans de la banda californiana.

Afortunadamente, decenas de miles de fans de Weezer se presentaron para corear los himnos que tiene esta bandota de culto, con algunas rolas muy populares que llegaron al mainstream. Un equilibrio ideal.

Rivers Cuomo dio cátedra una vez más en el Corona Capital. Foto: Freddy Sainz para sopitas.com.

Weezer se estrenó en el escenario principal del Corona Capital

La mezcla perfecta entre himnos, coreo y diversión con su público

“Yo soy el gerente de Weezer, el jefe de Weezer”, dijo Rivers Cuomo entre risas y una confusión de palabras que nos puso a reírnos durante todo el show. Sonaron himnos absolutos como “Island in the Sun”, “Beverly Hills” y “Hash Pipe”, que nos dejaron claro que Weezer es una banda que vive cómoda disfrutando su legado, pero también sigue encontrando maneras de sonar fresca, con rolas de los discos recientes.

weezer-corona-capital-2025-resena-concierto

Su regreso al festival se sintió como un abrazo a quienes crecimos con sus discos, y como una bienvenida para nuevas generaciones que estaban esperando a Linkin Park. Inclusive vimos a padres e hijos disfrutando en un combo para varias generaciones, que salió increíble en el domingo del Corona, algo contrastante con combinaciones como Mogwai tocando antes de Aurora.

Un setlist brutal, que nos regaló una combinación de trancazos y deep cuts

Weezer volvió a demostrar por qué su catálogo es una parte importante del rock alternativo en su primera aparición en el escenario principal del Corona Capital.

Tocaron 23 rolas! Con un set que mezcló nostalgia pura y guitarrazos noventeros, Rivers Cuomo y compañía nos hicieron cantar desde el primer acorde de “My Name Is Jonas” en un show divertido presumiendo a Josh Freese (Nine Inche Nails, A Perfect Circle, Foo Fighters) como refuerzo en la batería, ya que a Pat se le antojó tocar la guitarra para la parte final de la gira. Y lo hizo rebien.

Josh Freese fue un refuerzo de lujo para una confiiguración rara de Weezer. Foto: Freddy Sainz para sopitas.com.

Verlos en el Corona Capital siempre es un recordatorio de que, incluso después de tantas eras, colores y experimentos, Weezer tiene una fórmula única de melodías memorables, guitarras complicadas pero pegajosas y mucha ironía dulce que vuelve todo aún memorable. Este show se sintió como un triunfal regreso, pero con el volumen al máximo, ya que el escenario principal no falló.

Los momentos únicos que nos regaló Weezer en el Corona Capital 2025

Rivers Cuomo es un frontman inteligente y atípico, que lidera una banda de estadio que hay que ver al menos una vez antes de morir. Para “Beverly Hills”, Rivers cambió la letra con referencias a la CDMX y hasta al DF, en un giro muy nostálgico. Fue de las más coreadas, con visuales neón y la banda sonando perfecta sobre el escenario.

Scott Shriner en bajo y voces de apoyo es una garantía. Foto: Freddy Sainz para sopitas.com.

Antes del cierre, en un español casi impecable, Rivers dijo: “Desafortunadamente tengo que irme, uno más”, antes de echarse “Say It Isn’t So” y “Buddy Holly”, ante el público más grande que han tenido en México. La gente fue otro factor de este gran regreso, ya que no dejó de corear una sola rola de esta bandota que esperemos ver pronto finalmente en un show solos.