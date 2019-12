Segurito ya ni se acordaban de este rolón de finales del 99 / principios del 2000. ¿Se acuerdan de Wheatus? Bueno, pues esta banda estadounidense ha sido todo un caso, pues su líder y vocalista, Brendan Brown, es el único que se ha mantenido en la agrupación desde 1995.

Ahí nomás, la banda ya cuenta con más de 20 exintegrantes, (hasta el mismo hermano de Brown le dijo “ahí te ves”), pero la realidad es que Brendan ha sido el rostro de la banda desde siempre, pues fue él quien consiguió tocar en el Hard Rock Café para un programa de MTV y de ahí pa’l real…

Y pues bueno, a Wheatus se le recuerda por dos cosas:

1.- Teenage Dirtbag.- Canción que salió en ‘Un perdedor con suerte’, película protagonizada por Jason Biggs (American Pie), y que se mantuvo en los primeros lugares de las listas de popularidad europea. (En México también fue un trancazo).

2.- Por su cover a Erasure de “A Little Respect“.

Se podría pensar que la letra de la canción no tiene mucha ciencia. Habla de un adolescente enamorado que cree que nadie en la vida le tira un peso… hasta que BAM, la chava que le gusta lo invita a salir… PERO OH SORPRESA, tiene un trasfondo bastante interesante y algo oscuro…

Esta canción la escribió Brown (obvio) inspirado por una experiencia de su niñez. La cual describió para la revista Tone Deaf, en algo así como:

“Esto vino desde el verano de 1984 en Long Island, cuando tenía 10 años. Ese verano en el bosque detrás de mi casa, hubo un homicidio satánico de adolescentes con rituales inducidos por las drogas, y el niño que lo hizo fue arrestado con una camiseta de AC / DC. Eso hizo que todos los periódicos y la televisión prendieran las alarmas. Y ahí estaba yo, con 10 años de edad, caminando con mis cassettes de AC / DC, Iron Maiden y Metallica; todos los padres, los maestros y la policía pensaron que yo era una especie de adorador de Satanás. Y pues, no…

Así que cuando canto: ‘I’m just a teenage dirtbag baby‘, efectivamente estoy diciendo: ‘Sí, vete a la mierda si no te gusta’, solo porque me guste AC / DC no significa que sea un adorador del diablo, y tú eres un idiota. De ahí es de donde viene’”.