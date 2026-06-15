Lo que necesitas saber:

La zarina Antidrogas Sara Carter elogió la cooperación de México con Estados Unidos.

La amenaza sigue latente por parte del gobierno de Estados Unidos, aunque lo que fue noticia fueron las declaraciones de la llamada zarina Antidrogas Sara Carter, quien elogió la cooperación de México con su país en la lucha contra las drogas.

“Nunca habíamos visto eso, no de esa manera, no con esa cooperación” dijo Sara Carter en entrevista en American Thought Leaders.

"Nunca habíamos visto algo así": Zarina Antidrogas le echa flores a la cooperación de México con Estados Unidos
Foto: @AmericanThoughtLeaders

Zarina Antidrogas elogia la cooperación de México con Estados Unidos

Acá pueden checar la entrevista que le hicieron a la directora de la Oficina de la Casa Blanca para la Política de Control de Drogas, donde elogió la cooperación del gobierno de Claudia Sheinbaum con el de Trump para combatir a los cárteles.

El ejemplo que Sara Carter puso fue el del operativo contra el Mencho, Nemesio Oseguera, líder del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en el que, explicó, trabajaron distintas áreas de los gobiernos.

"Nunca habíamos visto algo así": Zarina Antidrogas le echa flores a la cooperación de México con Estados Unidos
Foto: @SaraCarterDC

El de Estados Unidos, que puso la información, y el de México, que se encargó de llevar a cabo el operativo.

“Nosotros dijimos: “Mira, aquí está la información, vayan por él’ y lo hicieron”. La misma Carter aseguró que ha habido un progreso “significativo” en materia de cooperación entre México y Estados Unidos.

Funcionarios con nexos con cárteles

Eso sí, la zarina Antidrogas se refirió a los casos de funcionarios y exfuncionarios acusados de tener nexos con los cárteles.

De manera específica, a los ligados al gobierno de Rubén Rocha en Sinaloa —e incluso el mismo gobernador.

Y afirmó que Estados Unidos puede lanzarse contra la narcopolítica porque: “El gobierno mexicano, como muchos gobiernos en nuestro hemisferio, sabe que el presidente Trump habla en serio (cuando) dice: ‘Vamos a ir por ti si no cooperas con nosotros y te vas a arrepentir”.

Además de que los gobiernos “saben que esto es bueno para ellos”. Es decir, Carter sintetizó las amenazas de Donald Trump a los gobiernos que no cooperen en la lucha contra el narcotráfico, ya que se convertirán en objetivos y el gobierno estadunidense ira tras ellos.

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Hola, soy Lucy Sanabria. Desde 2018 redacto y reporteo para Sopitas.com, con especial entusiasmo en temas de derechos humanos y LGBT+. En 2021 fui parte de la generación de la beca de Periodismo Incluyente...

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