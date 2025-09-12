“No es igual” de Ximena Sariñana: Una canción folk sobre aceptarte tal cual eres

Lo que necesitas saber: Ximena Sariñana llega con "No Es Igual", una nueva cancióon donde, al ritmo del folk, nos habla de aceptarnos tal cual somos.

Vaya que este mes de septiembre llegó cargado de música. Y es que este 11 de septiembre, Ximena Sariñana estrenó una nueva canción titulada “No es igual”, con la cual abre una nueva era musical en su carrera y que nos prepara para el estreno de su próximo EP.

Captura de pantalla del video de “No Es Igual”, de Ximena Sariñana. Foto: Youtube.

Ximena Sariñana estrena la canción “No Es Igual”

“No es igual” es una canción que formará parte del nuevo EP ‘Las Cosas Simples’, de Ximena Sariñana y para el cual la cantante mexicana trabajó de la mano de compositores como Nate Campany (que ha colaborado con artistas como LP y Carly Rae Jepsen), Marcus Andersson y Christopher Jones.

El track también cuenta con la producción del colombiano Juan Pablo Vega, con quien Ximena trabajó anteriormente en discos como ‘¿Dónde Bailarán Las Niñas?’, el cual le dio a Vega una nominación al Grammy Latino como ‘Mejor Productor del año’ en el 2019.

Portada de “No es igual”, el nuevo sencillo de Ximena Sariñana: Foto: Facebook

Una canción con toque folk sobre aceptarte tal cual eres

Contrario a lo que Ximena nos dejó escuchar en su disco ‘Rompe’, “No es Igual” es una canción que, en palabras de la propia cantautora, “es una búsqueda sonora influenciada por el Folk americano, con un enfoque muy especial en las letras y en la metáfora como vehículo para transmitir emociones”.

También, Ximena Sariñana muestra una faceta más personal con este track, pues en ella retoma un tema que ya ha explorado antes a través de su música: “la lucha por aceptarme tal como soy, con todo y mis fallas, especialmente cuando estás con alguien que te hace sentir que no encajas”, aseguró la cantautora en un comunicado.

Acá les dejamos la rolita por si aún no la escuchan:

Y que formará parte de su EP ‘Las Cosas Simples’

‘Las Cosas Simples’ ya cuenta con dos adelantos hasta el momento, pues además de “No es igual”, recordemos que en agosto de este año Ximena Sariñana nos compartió el primer adelanto del mismo con el estreno de “Viendo Vemos”, donde hizo dueto con Caloncho.

Este EP también complementa las producciones ‘Ojos Diamante’ y

‘Rompe’, pero más que eso llega para reafirmar el lugar de Ximena Sariñana como una de las voces más auténticas e innovadoras del Pop alternativo en español.

Ximena Sariñana saldrá de gira con este nuevo lanzamiento

Y para buena noticia de todos, con este lanzamiento la cantante también prepara su nueva gira ‘Existencia Kamikaze’, la cual iniciará el próximo 14 de

noviembre en el Teatro Metropólitan de la CDMX y que llegará al Showcenter Complex de Monterrey el 27 de noviembre.

Los boletos ya se encuentran a la venta a través de las plataformas de Ticketmaster y de la página del Showcenter Complex. ¡No se la pueden perder!