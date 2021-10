Millones perdidos, el golpe a Mark y la victoria de Twitter: 8 consecuencias de la caída de Facebook

Qué día para ser un fanático del internet, ¿no? En este lunes, 4 de octubre, que quedará para el recuerdo como el día del #InternetShutdown vimos una locura digital después de la caída total de Facebook y de sus aplicaciones hermanas, WhatsApp e Instagram.

En el transcurso de la tarde, al apagón se le sumaron algunas otras redes sociales, aplicaciones de mensajería e incluso, en algunos puntos de Estados Unidos, las compañías de telefonía también se fueron a negros.

Si algo nos dejó impresionados de la aventura en internet que nos aventamos, fue el impacto que pudo tener la caída de Facebook. Sabíamos que era uno de los conglomerados digitales más grandes del mundo, pero con una tarde de apagarse, vimos consecuencias inesperadas.

Algunas estuvieron bastante chistosas —gracias por los memes—, pero otras fueron mucho más preocupantes que impactaron a millones de personas que viven de la economía digital.

Entonces, aprovechando este día del #InternetShutdown sin precedentes, les preparamos una lista de 8 consecuencias de la caída de Facebook que de verdad nos sorprendieron.

Mark Zuckerberg perdió 6 mil millones de dólares

Esa está súper impresionante. Digo, hablamos de uno de los hombres más ricos del mundo… pero cualquiera reciente un golpe de esos.

De acuerdo con Bloomberg y Yahoo Finances, la riqueza personal de Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, perdió 6 mil millones de dólares. Sí, un 6 y nueve ceros. Es una locura. Además, ese desplome en su fortuna personal lo colocaría debajo de Bill Gates en la lista de millonarios mundiales.

¡Bajaaan las acciones de Facebook!

Aprovechando que estamos hablando de finanzas, las acciones de Facebook tuvieron un día para el olvido… bueno, en realidad un fin de semana.

Después de que el domingo se publicara una entrevista en el Wall Street Journal con documentos filtrados de la empresa y pasaran todo el lunes desconectados, sus acciones en la Bolsa cayeron casi un 5%. Cuando se fueron a descansar el viernes, sus acciones valían cerca de 7 mil pesos y por un momento andaban en 6 mil 500. Fue un buen tamalazo.

Twitter fue el gran ganador

En medio del desgarriate digital de la desconexión de Facebook, Instagram y WhatsApp, la aplicación de Twitter se mantuvo funcionando perfectamente. Eso los convirtió en el centro de la conversación. Su mensaje de bienvenida a todos los repentinos usuarios tiene más de 2.6 millones de likes. Aprovecharon la ola con el hashtag #InternetShutdown haciéndole un emoji.

¿Saben qué es lo más impresionante? Según The Spectator Index, alcanzaron su máximo histórico de usuarios conectados al mismo tiempo en sus 15 años de historia.

“Apágalo y préndelo”, nivel masivo

Según los cálculos actuales, Facebook vale cerca de 1.2 billones de dólares —en inglés les dicen trillones. Sin embargo, mostraron su vulnerabilidad ante una falla de este tamaño.

Hubo reportes de que sus empleados se quedaron atorados en las oficinas, pues sus tarjetas no servían. Los trabajadores no podían entrar a sus correos internos e incluso, según un reporte filtrado al New York Times, la única solución que encontraron fue enviar a ingenieros personalmente a sus servidores para “apagarlos y prenderlos”.

Telegram y Signal aprovecharon el movimiento

La caída de WhatsApp —empresa controlada por Facebook— puso en entredicho las aplicaciones de mensajería que usamos para comunicarnos. A pesar de su grandísima popularidad en México, durante la caída, muchísimas personas migraron a otras opciones como Telegram o Signal.

Telegram tuvo tantos usuarios nuevos que su aplicación se cayó por un momento, en un curioso efecto dominó, y Signal se llevó las recomendaciones de algunos reconocidos digitales como Edward Snowden.

Anonymous jaló agua para su molino

Tenían rato sin dar la campanada, pero en medio de la confusión —y aprovechando el extraño silencio al interior de Facebook sobre los motivos de la caída—, el grupo de Anonymous dio un mensaje adjudicándose un hackeo.

“Seguimos trabajando en la extracción de datos, están involucrados politicos y millonarios. Información importante por seguridad se está recolectando”, dijo una cuenta de Twitter que se involucra con el grupo. No existe información que corrobore el hackeo… pero ojo, tampoco que la desmienta.

La economía digital perdió 968 millones de dólares

Todo es jijijí y jajajá cuando vez que el que perdió dinero fue Mark Zuckerberg. Sin embargo, la economía digital en el mundo recibió también un tamalazo impresionante.

De acuerdo con la organización Netblocks, la caída mundial de Facebook, Instagram y WhatsApp causó una pérdida mundial de 968 millones de dólares en apenas 6 horas que estuvo apagado el changarro. Si quieren, ACÁ les contamos todo lo que toman en cuenta para esa medición.

Volvieron los memes de Juan Gabriel

Digo, esa se agradece, ¿no?

En medio de la confusión, de la implosión del modelo de trabajo y de las escuelas en jaque, tuvimos muchos memes y el Divo de Juárez fue uno de los que robó cámara. Acá andábamos medio aburridos así que hicimos una bella compilación. ¡Córrela, Furcio!