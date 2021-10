No es tu internet: WhatsApp y Facebook se cayeron a nivel mundial (y hubo memes)

Empezando la semana con todo y el mal rato… tranquilos todos que sus datos no se acabaron y el internet de la casa/oficina tampoco está fallando. Al parecer, este lunes 4 de octubre se registró una caída a nivel mundial de varios servicios pertenecientes a Facebook Inc, entre ellos dicha red social, WhatsApp e Instagram.

Las primeras fallas se comenzaron a reportar cerca de las 11 de la mañana de este día, con varios usuarios comentando en Twitter y otros lados que el servicio de mensajería no le daba salida a los mensajes y otras cosas por el estilo. Por supuesto, aunque seguro muchos godínez seguro ya hicieron el coraje, el humor apareció y los memes no faltaron.

Ah, qué cosa con Facebook y sus servicios. Así como lo leyeron, la red social y sus plataformas adjuntas como WhatsApp e Instagram presentaron fallas este lunes. Y bueno, en este punto seguramente ya intentaste reiniciar tu teléfono o varios por ahí que andan aún en el home-office, ya hasta desconectaron y volvieron a conectar el Wi-Fi… pero tranquilos, queridos lectores y lectoras, que el asunto no es problema de su conexión a internet.

Para que no se vayan con la finta, el sitio web DownDetector actualizó su base de datos de este día y ahí, se señala que entre las 10:15 y las 11:00 de la mañana comenzaron a registrarse los primeros reportes de fallas con el servicio de mensajería. Pasadas las 11, el problema ya había alcanzado un mayor rango de reportes tanto en WA como en FB, IG y Facebook Messenger.

Al respecto, WhatsApp comunicó en su cuenta de Twitter que “somos conscientes de que algunas personas están experimentando problemas con WhatsApp en este momento. Estamos trabajando para que todo vuelva a la normalidad…” prometiendo dar una actualización del estatus lo más pronto posible.

We’re aware that some people are experiencing issues with WhatsApp at the moment. We’re working to get things back to normal and will send an update here as soon as possible.

Thanks for your patience!

— WhatsApp (@WhatsApp) October 4, 2021