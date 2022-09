A poco más de un mes de la muerte de Abigail Hay Urrutia bajo custodia de la policía municipal de Salina Cruz, su familia ha difundido un video que revela cómo fue sometida en los separos aquel 19 de agosto de 2022.

Ustedes bien recordarán que este caso ha causado mucha indignación, entre otras cosas por la versión que la policía municipal oaxaqueña dio sobre la muerte de la joven de 30 años.

“Familiares de Abigail Hay Urrutia, quien falleció la noche del 19 de agosto en los separos de la policía municipal de Salina Cruz, señalaron como autor intelectual del hecho a su ex pareja Cleivert. El padre de la joven, José Luis Hay, acusó que el sujeto tiene contactos en la corporación policial y por eso no ha sido detenido, por lo que exigió sea detenido e investigado”. Foto: Carolina Jiménez-Cuartoscuro.

De acuerdo con la Policía de Salina Cruz, Abigail Hay Urrutia se suicidó. Sin embargo, su familia ha rechazado esta información, se han hecho tres autopsias —que concluyeron que la causa de muerte de Abigail fue por asfixia por ahorcamiento—, dos policías, un juez cívico y un comandante han sido detenidos y el caso es investigado como un feminicidio.

Revelan video de policía sometiendo a Abigail Hay Urrutia

Para reforzar el rechazo de la versión de un suicidio —según la Policía, Abigail usó su ropa interior para hacerlo—, la familia ha compartido un video que muestra el momento en que la joven es ingresada a los separos y es sometida por un grupo de policías.

“Queremos justicia, ya no más abusos de autoridad, ya no más violencia hacia las mujeres”, escribió Margarita Hay Urrutia en redes, reclamando también al presidente municipal porque el caso contra los detenidos no ha avanzado.

Abigail Hay Urrutia fue detenida el 19 de agosto en las calles de Salina Cruz por faltas administrativas. Poco después su familia se enteraría de la muerte de la joven e iniciaría un proceso contra un juez cívico municipal, el comandante de la policía del municipio y dos policías locales.

(En Irán, por ejemplo, un caso más o menos similar desató las protestas de cientos de mujeres: la muerte de Mahsa Amini bajo custodia de la Policía Moral, que la detuvo por llevar “mal puesto” el velo).

