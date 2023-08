Lo que necesitas saber: Está por levantarse la encuesta que definirá la candidatura presidencial de la 4T... y entre codazos y acusaciones de condicionamiento de apoyos, como que Adán Augusto no está cerrando bien su campaña-

Todas las encuestas, sí… pero nomás las que él ve (quién sabe dónde), aclaró Adán Augusto López: “no lo van a ver publicado en el Universal, ni en el Reforma, ni en el Economista, ni en Latinus, ni en Televisa… menos en Televisa, porque ahí solamente se publica por la paga”.

A sólo un par de días de que termine el periodo de campañ… digo, de “recorridos” de las “corcholatas” de Morena, el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, dejó ver que tiene una percepción de la realidad bien alterada. Pese a que desde siempre ha aparecido como tercer sitio de las encuestas rumbo a la elección de candidato presidencial de la 4T (y eso, si bien le va), ahora dice que ya se los llevó a todos… y de calle.

Foto Rogelio Morales-Cuartoscuro.

“Todas las encuestas dicen que su servidor, aquí modestamente [será el ganador], nada más que yo no ando de presumido ni para para que lo publiquen porque nosotros actuamos distinto”, señaló el abuelo Munster extitular de la SEGOB, echando la nada leve acusación de que otras “corcholatas” (cof, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, cof) sí andan chayoteando a los medios para que los pongan arriba de las mediciones.

“Esas encuestas que ustedes ven que circulan dizque por todos lados que publican esos medios de desinformación, son encuestas a modo”, acusó Adán Augusto López. “Se llaman encuestas anímicas porque solamente sirven para mantenerle el ánimo arriba ‘a la que las paga’ o ‘al que las paga’”.

El exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López / Foto: Cuartoscuro

No paga encuestas, pero qué tal se condicionan recursos a su favor

Justo cuando la diputada de Morena, Inés Parra, denunció a la Secretaría del Bienestar por el posible desvío de 6 mil millones de pesos, el medio Punto Norte difundió una grabación en la que se oye cómo la coordinadora de la dependencia en Baja California amenazó a un líder comunitario con retirarle apoyos por simpatizar con la candidatura de Claudia Sheinbaum. Ella lo que quería es que se apoyara a Adán Augusto.

“Porque Adán Augusto yo soy y el secretario [del Bienestar] es el coordinador estatal de Adán Augusto (…) entonces pon en una balanza qué te conviene (…) sino después te quedas sin apoyos”, advirtió Valeria Oseguera, nombre de la funcionaria que, por cierto, ya fue destituida del cargo.

Foto: Captura de pantalla // Literal México

Critican a Adán Augusto López por darle codazo a mujer

Cuestionado sobre ese tema, la “corcholata” que (dizque) lidera las encuestas mandó a volar a la funcionaria y pidió su destitución, que porque son practicas no aceptadas y bla, bla, bla… pero lo que todos querían saber es por qué le puso un fregadazo a una señora, como se puede ver en una grabación que circula en redes.

“Me jalaron, casi me tiran… me enterraron las uñas y yo lo que hice fue reaccionar para soltarme. Yo no me arrepiento de ello”, explicó Adán Augusto, presumiendo que él nunca ha hecho uso de seguridad.

Ayer en Macuspana, Tabasco, se nos puso un poco loco el candidato @adan_augusto

Supongo que debe cansarse uno después de tanto manoseo… pic.twitter.com/bmfwDVj9tR — Hernán Gómez Bruera (@HernanGomezB) August 23, 2023

