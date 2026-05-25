Calorón, sarampión e influenza: El aviso preventivo de viaje en México por el Mundial 2026

Lo que necesitas saber: En México se jugarán 13 partidos de 78 en las tres distintas ciudades: Guadalajara, Monterrey y CDMX.

La Secretaría de Salud publicó un aviso preventivo de viaje para los/las turistas y aficionados que se lancen a una de las 3 sedes —Guadalajara, Monterrey y CDMX— del Mundial 2026 en México.

Un poco para que la banda que le caerá del extranjero sepa de los posibles riesgos tanto climáticos como sanitarios que existen en México, así como los que podrían surgir al tratarse de un evento masivo donde se juntará gente de todo el mundo.

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Ssa publica aviso preventivo de viaje en México por el Mundial 2026

El 19 de mayo, la Secretaría de Salud —desde la Dirección General de Epidemiología— publicó el Aviso preventivo de viaje por la Copa Mundial de la FIFA 2026 dirigido a turistas y aficionados.

“Al tratarse de un evento masivo internacional, es importante tomar en cuenta que los asistentes podrían exponerse no solamente a riesgos de salud propios de las sedes del evento, sino que pueden existir riesgos externos al existir concentración de personas de otras partes del mundo, por lo que es recomendable aplicar las medidas preventivas generales”, explica el documento.

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En el caso de México, en nuestro país se jugarán 13 partidos de 78 en las tres distintas ciudades: Guadalajara, Monterrey y CDMX.

Lista de los riesgos identificados por la Secretaría de Salud:

Altas temperaturas (golpe de calor, deshidratación grave o quemaduras solares).

Enfermedades transmitidas por comer alimentos o agua contaminadas por: bacterias, parásitos y virus como el c+olera o la gastroenteritis, entre otros.

ITS (Infecciones de Transmisión Sexual).

Mpox.

Sarampión.

Enfermedades respiratorias como COVID, influenza, entre otras.

Enfermedades (dengue, transmitidas por la picadura de mosquitos y otros insectos, chikungunya, zika, fiebre del oeste del Nilo, enfermedad de Lyme o fiebre manchada).

Enfermedades bacterianas como meningitis, tos ferina o neumonía).

Recomendaciones

La Secretaría de Salud recomienda que antes de viajar, los/las turistas y la afición:

Tengan su esquema de vacunación completo y actualizado contra sarampión, influenza y COVID.

En caso de presentar síntomas, evitar los viajes nacionales e internacionales y acudir al médico.

Y durante el viaje

Lavarse las manos con agua y jabón o usar gel antibacterial, antes de comer y después de ir al baño.

Cubrirse boca y nariz con la parte interna del codo al toser o estornudar.

Evitar la exposición al sol durante las horas de mayor radiación (entre las 11 de la mañana y 4 de la tarde).

No tomar alcohol en la vía pública.

Utilizar condón (porque su uso adecuado protege contra infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados).

Hidratarse de manera frecuente.

Evitar comer comida callejera.

Usar repelente de mosquitos.

Evitar el contacto con personas que presenten síntomas sugerentes de una enfermedad transmisible.

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¿Después?

En caso de presentar síntomas de cualquier enfermedad hay que ir de inmediato al médico, sin automedicarse.

Foto: Dirección General de Epidemiología.

Para rematar esta nota, vale recordar que este aviso se suma al publicado por el hantavirus y el brote de ébola en República Democrática del Congo y Uganda.