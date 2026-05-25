Lo que necesitas saber: Tras la polémica, el hijo de Mariana Gutiérrez informó que, tras platicar con su mamá, ella decidió desistir de la demanda contra Irving... y como si fuera un chiste, reveló que ¡él se quedará con la mascota!

En redes sociales está circulando una polémica que involucra al periodista Irving Pineda y a la abogada Mariana Gutiérrez. Tras compartir un video en el que se ve a la “abogada de las estrellas” maltratando a un perro, el reportero fue citado a comparecer por las imágenes… ¿Un caso de censura?

Video del maltrato animal por parte de Mariana Gutiérrez // X:@MLopezSanMartin (captura de pantalla).

¿De qué se trata toda la polémica con Irving Pineda y Mariana Gutiérrez?

Vamos por pasos. Todo el asunto estalló desde el pasado 10 de mayo, cuando el periodista Irving Pineda compartió a través de sus cuentas personales un video en el que se ve a la abogada Mariana Gutiérrez manipulando a un perro de una forma que ha sido considerada como maltrato animal.

Ante la situación, la “abogada de las estrellas” decidió compartir su versión de lo ocurrido. Aunque lo que hizo que esta situación volviera a la conversación no fue su respuesta, sino la acción que tomó en contra del reportero.

Mariana decidió recurrir a un juez para solicitar medidas de protección (las mismas que le brindaron) y hasta consiguió que el periodista fuera citado a comparecer en el Reclusorio Oriente.

Pero… ¿Por qué se dice que es un intento de censura?

Ahí es donde la cosa da un giro. Resulta que entre las restricciones impuestas a Irving Pineda está que no puede hablar públicamente sobre información relacionada con la abogada.

Incluso el caso ha tomado más relevancia después de que se diera a conocer que la abogada es madre de Emiliano Rojas, un colaborador cercano del diputado Ricardo Monreal.

El cual, por cierto, a través de redes sociales publicó un video en el que se deslindó completamente de la situación y hasta aseguró que “siempre defenderá la libertad de expresión”.

Mariana Gutiérrez pide disculpas y desiste a la demanda

Ante la escalada de la polémica, la abogada salió a disculparse a través de un breve video y además aseguró amar a sus mascotas profundamente. Pero sobre la denuncia en contra del periodista no hizo mención alguna.

Y aquí viene el plot twist de todo el caso. Tras la respuesta de Monreal, el hijo de Mariana salió a deslindarse de sus acciones y minutos después informó que tras platicar con su mamá, ella decidió desistir de la demanda contra Irving… además de revelar que ¡él se quedará con la mascota! (como si fuera suficiente).

Pero bien dicen que internet no olvida. Después de retirar la denuncia, las personas aún están enojada por el actuar de la abogada e incluso algunos le han pedido a Emiliano que denuncie a su madre por maltrato animal.