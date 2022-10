Ahhh bueno, si Alejandro Alito Moreno lo dice, entonces seguro es verdad, ¿no? El PRI y Morena no se han unido para nada… salvo algunos asuntos legislativos que tienen que ver con el Ejército. Pero nada más.

Luego que el secretario de Gobernación reveló el secreto de la nada secreta cercana relación que por estas fechas hay entre Morena y el PRI, el líder nacional de este último, Alito Moreno, salió a negarla.

Foto: Cuartoscuro

“Para decirlo sin rodeos, fuerte y claro: no estamos trabajando con Morena ninguna iniciativa de reforma electoral en conjunto”, aseguró Alito en cita hecha en conferencia de prensa y recogida por Proceso.

El pasado 12 de octubre, el titular de SEGOB y presidenciable de Morena, Adán Augusto López, aseguró ante legisladores que Morena había llegado a acuerdos con el PRI para extender la presencia del Ejército en las calles. Sin embargo, advirtió el acuerdo seguirá y, ahora, van por reformas electoral y eléctrica.

Ante esto, las críticas de la oposición se han dejado sentir hacia el PRI. En respuesta y para aclarar lo que pasó con el asunto del Ejército, Alito Moreno señala que se trató de una simple “coincidencia”… pero nada más.

“De ninguna manera significa un cambio de nuestras convicciones y menos de nuestras coaliciones y alianzas partidistas”.

Foto: Moisés Pablo-Cuartoscuro.

Ya con más calmita, desde su cuenta Twitter, el líder del PRI adelantó que no habrá acuerdos con Morena en cuestión de la reforma electoral… bueeeeeeno, no así. Nomás dijo que su partido no se atentará contra el INE.

Es decir, dio a entender que si, en una de ésas se le hace atractiva la propuesta de reforma de Morena, quién sabe… igual y se suben. Así lo dijo:

“El PRI está firme en la defensa del INE y del TEPJF, no apoyaremos ninguna reforma que vulnere a las instituciones que garantizan la democracia en nuestro país”.

Foto: @alitomorenoc

Hace unos meses, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) advirtió que presentaría una propuesta de reforma electoral. A grandes rasgos, con ésta propondrá darle cuello al INE, para luego crear un nuevo órgano electoral que nomás se dedique la instalación de casillas y al conteo de votos. Y hasta ahí.

Además, la propuesta prevé el recorte del número de consejeros electorales y la muy solicitada (por unos) desaparición de los legisladores plurinominales.

Habrá que esperar a que se presente formalmente la reforma y a ver si es cierto que el PRI la rechazará… o le meta mano y ya no la vea tan gacha.