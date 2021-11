Emilio Lozoya ya está en el Reclusorio Norte en prisión preventiva, ¿y ahora? ¿Qué sigue en este proceso? Pues hay tiempo —30 días— para que el exdirector de Pemex junte las pruebas a su favor por el caso Odebrecht. Y mientras este caso avanza, AMLO pidió a la gente que tenga confianza en Alejandro Gertz Manero.

El fiscal General de la República tiene en sus manos las riendas de un caso que podría ser histórico, según AMLO, y aplicar la justicia en un país que se quedó rezagado en el asunto de los sobornos de la empresa brasileña Odebrecht en América Latina.

AMLO pide confiar en Alejandro Gertz Manero en caso de Emilio Lozoya

“Hay que tenerle confianza a la Fiscalía, siempre he dicho que Alejandro es un hombre recto, íntegro, le tengo confianza y no va a simular, no va a permitir la impunidad, no va actuar por consigna, sabe que es un momento histórico el que estamos viviendo.

Además, es una gente, repito, íntegra y ya mayor y yo estoy seguro que va a querer terminar el último tramo de su vida, que espero sea largo, con dignidad, eso es muy importante”.

Así respondió AMLO a un reportero que lo cuestionó por el caso Lozoya en la mañanera de este 4 de noviembre.

Según AMLO, lo que pasó ayer pues fue parte de la misma investigación de la FGR y lo que queda es castigar a los responsables de recibir sobornos —en la lista de los presuntos exfuncionarios que recibieron moches está Ricardo Anaya, por cierto— y que ahora sí llegue la justicia a México.

¿Le valió un pato pekinés?

Ayer (3 de noviembre) tras conocer que Emilio Lozoya ya no salió del Reclusorio Norte, empezaron los memes sobre la visita de Emilio Lozoya a un restaurante en Lomas de Chapultepec.

Para muchos, que Lozoya saliera a la calle, a un restaurante de lujo en impunidad fue la gota que derramó el vaso de la paciencia de Alejandro Gertz Manero y la principal causa de que el exdirector de Pemex esté en prisión preventiva.

Sin embargo, no sólo la FGR argumentó la falta de compromiso del exfuncionario de Enrique Peña Nieto en la investigación. Pemex, Hacienda y la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) pidieron en la audiencia prisión preventiva para el muchacho por riesgo de fuga.

De esta manera, se escribió otro capítulo en la trama de Lozoya.