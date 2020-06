AMLO dice que no atendió a familiares de desaparecidos “por la sana distancia”

Después de que Proceso difundiera el video donde aparecen familias de víctimas de desaparición reclamando a AMLO por qué no las recibe y sí a la mamá del Chapo Guzmán; en la conferencia mañanera de este 16 de junio, el presidente lamentó no haber escuchado a los manifestantes por razones de la sana distancia. Y de paso arremetió de nueva cuenta contra Reforma.

“Ayer hubo en efecto este incidente porque no puedo, por la sana distancia, exponerme y exponerlos a ellos, lamento mucho que esto haya pasado, es muy incómoda esta situación de sana distancia, no podemos acercarnos mucho, no es recomendable, esto lo hemos dicho varias veces, lo he expresado ofreciendo una disculpa de que no voy a poder tener comunicación directa con los ciudadanos”.

Sobre el motivo por el que no escuchó a los familiares de personas desaparecidas en Veracruz, @lopezobrador_ dijo: “no puedo exponerme por la sana distancia, ni exponerlos a ellos. Lamento mucho que esto haya pasado es muy incómoda esta situación de cuidado y de sana distancia”. pic.twitter.com/87X96QatLH — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) June 16, 2020

Esta fue la explicación que AMLO dio después de que un reportero le preguntara sobre su impresión acerca de las protestas que hubo en las inmediaciones del Campo Militar Número 26-A —donde el presidente y Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz, ofrecieron una mañanera.

Según Andrés Manuel López Obrador, el gobierno Federal atiende a todos, a pesar de no haber atendido de manera personal los reclamos y demandas de las familias de personas desaparecidas.

Al grito de “sólo atiendes a la mamá del Chapo” familiares de personas desaparecidas rodearon la camioneta en la que viajaba el presidente López Obrador al salir de las instalaciones del batallón de infantería de la Sexta Región Militar en Emiliano Zapata.https://t.co/IiGpDBHcBr pic.twitter.com/vfCsita5Tv — Proceso (@proceso) June 15, 2020

El 15 de junio, un grupo de familias de víctimas de desaparición acudió a la gira de AMLO en Veracruz para exponer sus demandas —que no haya recorte en la CEAV (Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas) y que el Estado cumpla con su compromiso para resolver los casos.

Obrador salió del Campo Militar Número 26-A a bordo de una camioneta con su comitiva, pero no atendió los reclamos. Ante esta situación, las familias reclamaron por qué a la mamá de Joaquín “el Chapo” Guzmán sí la atiende y a ellos no.

Luego, el video de Proceso circuló en redes y generó distintas reacciones.

“Tenemos fuerza moral, ese es nuestro escudo protector”

Tras la protesta legítima de las familias en Veracruz, AMLO apuntó hacia los medios de comunicación conservadores. ¿Y eso? Si bien hizo una breve mención al trabajo que Segob tiene con las familias de personas desaparecidas, AMLO remarcó su discurso hacia la actividad de los “conservadores”.

“Ahora la prensa, no todos desde luego, pero los voceros del conservadurismo, la prensa conservadora está muy atenta de todo lo que hago”, dijo Andrés Manuel López Obrador para insistir en que el grupo conservador está molesto por la transformación que se está llevando a cabo en México.

Por ejemplo, Reforma, diario al que AMLO calificó de “boletín del conservadurismo” y que ha emplazado una batalla contra el gobierno porque ahora tiene que pagar impuestos.

Al final de su acostumbrado discurso, el presidente aseguró que su gobierno no se detendrá, pues tiene fuerza mora, su “escudo protector”.

Protestas de familias de desaparecidos

En la conferencia mañanera de este 16 de junio —en Tlaxcala—, AMLO reconoció que existe un problema con la CEAV. Tan sólo en CDMX se hizo un plantón para protestar por las inconsistencias de la Comisión.

El plantón fue llevado a cabo por familias de víctimas de desaparición y feminicidios. Y el problema no es una cuestión local. En Veracruz aún quedan varios pendientes en la procuración de justicia para las personas que buscan a sus seres queridos.

De acuerdo con los manifestantes, la CEAV no ha cumplido con su chamba y aún menos en esta epidemia de coronavirus.