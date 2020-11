“Le están robando al pueblo” dice AMLO sobre toma de casetas de cobro

Parece que pronto se acabará eso de ver a personas tomando las casetas en varias partes del país para cobrar aportaciones voluntarias. O al menos eso es lo que ha dado a entender AMLO al detallar el permanente operativo de seguridad que se instalará en las casetas para evitar que se siga robando dinero que pertenece ‘al pueblo de México’.

En la mañanera de este 16 de noviembre (así es, López Obrador también chambeó hoy) el mandatario mencionó que las personas que toman las casetas de cobro roban dinero tal como lo hacían varios a través del huachicol, por lo que hizo un llamado a las personas que hacen esto para que ya no continúen con su actividad ilegal.

AMLO dice que la toma de casetas de cobro no es por alguna causa justa

“Es algo indebido, ilegal, es una provocación, no hay ninguna razón”, mencionó AMLO durante la conferencia donde también dijo que las personas que toman las casetas no lo hacen con alguna causa justa. “Es lucro, es como el huachicol y le están robando al pueblo”, agregó explicando que el dinero que se quedan es de la gente y no de los funcionarios de gobierno, quienes sólo administran esos bienes.

Y es que AMLO también explicó que el dinero que se recolecta en las casetas al final llega a la Hacienda pública, donde se utilizan en otros rubros como el de salud, educación u otros programas del gobierno. Por esta razón es que el operativo planeado estará de manera permanente y para evitar el robo y hasta amenazas hacia los conductores.

Erradicará esto al igual que el huachicoleo

“El que está en una caseta le está robando al pueblo, el que está ahí cobrando, y luego amenazando automovilistas, algunos armados…. porque los llevan a la caseta y les pagan, no en todo los casos, pero sí hay estos ejemplos”, indicó López Obrador dando a entender que algunos grupos se dedican a reclutar gente para que tome las casetas.

“Eso no se puede permitir, vamos a ir limpiando y no es temporal, es como el caso del huachicol (…) todos los días y mantenemos casetas y abajo el robo de combustible y es lo mismo, así debe ser en todo”, agregó en su mensaje de hoy.