Por si estaban con el pendiente: este es el menú de la cena que Trump ofrecerá a AMLO

Pues ya conocemos la agenda de trabajo que tendrá AMLO y su comitiva en Estados Unidos, pero no todo será chamba… también habrá mucha adulación política (de un lado y de otro, aunque los especialistas auguran más de aquí pa’llá) y, claro, uno que otro gustito.

Precisamente sobre esto último ha salido información que ningún seguidor y detractor de la 4T puede perderse. Uno para decir “ahhh, provecho mi presidente”, otro para exclamar airadamente “uhhhhh, ¿no que muy fifi?”… o nomás porque sí: para que se les antoje lo que al rato se empacarán AMLO y Trump.

De acuerdo con Reforma, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su comitiva compuesta por el canciller Marcelo Ebrard; la embajadora en México en EU, Graciela Márquez y el jefe de la Oficina de Presidencia, Poncho Romo (más otros colados), serán agasajados con una cena en tres tiempos, iniciando con

Si lo anterior deja picados a los de la comitiva mexicana (que seguro lo hará, pos nomás hay que ver las fotos de lo que come AMLO cada que viaja), luego les pondrán algo pa’ picar: un quesito francés (uh lala) que podrán botanear sabroso, al ser acompañado con crocante de pan rústico.

Y viene lo bueno…

Como plato principal Donald Trump ofrecerá a AMLO un filete robalo con papas al azafrán, puré de chirivía y, continuando con eso de ponerle adjetivos mamalones a las verduritas, zanahorias “jóvenes”. Además, alioli de cítricos. Todos platillos típicos de la gastronomía del Mediterráneo… quién sabe por qué, si ya hemos visto en otras ocasiones que Trump no tiene broncas con eso de lucirse y hasta hamburguesas ha llegado a ofrecer a sus invitados a la Casa Blanca.

En fin, para rematar la cena (ya de postrecito), AMLO y sus acompañantes disfrutarán de unas galletas de mantequilla con su azúcar mascabada… y, aunque eso se antoja más con un cafecito de olla, pues no: este manjar será acompañado con crema de limón y merengue tostado.

¿Comida mexicano no habrá?

Aunque es lo que más come AMLO, Trump no desaprovechará la oportunidad de enseñarle al presidente cómo cocinan en Estados Unidos los platillos típicos mexicanos. Aunque eso se lo tiene apartado para antes de la cena. Será un almuerzo de campeones, con cochinita pibil, calabacitas a la mexicana, frijoles, guacamole, plátanos machos fritos, entre otras cosas… ah y agua de jamaica para que no se lo bajen a brincos.