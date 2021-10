“No vine a ver eso”: AMLO dice que venta de niñas no es un problema generalizado en Guerrero

AMLO anduvo de visita en Guerrero este fin de semana, justo cuando varios casos de venta de niñas para bodas arregladas hizo eco en todo el país. Pero mira tú, en lugar de ponerse a ver cómo está eso, sólo dijo que no se trata de un problema general, sino sólo una excepción a la regla.

Pues sí, el Presidente no sale de una y va y se mete en otra. Todavía andamos repasando todas las respuestas que le enviaron académicos, políticos y hasta Rosario Robles por ponerse a criticar a la UNAM, y ahora salió a decir que todo lo que se ha dicho sobre la venta de niñas en Guerrero es una campaña de quienes no viven por aquellos rumbos.

Esto fue lo que dijo AMLO sobre la venta de niñas en Guerrero

Él mismo contó cómo fue que minimizó el problema de la venta de niñas. Lo hizo en el tradicional discurso que da allá donde va. AMLO narró que periodistas se le acercaron a preguntarle sobre el asunto y cuál fue su respuesta.

“Ahora que fuimos a La Montaña, unas periodistas, por toda la campaña que se genera de quienes no conocen las comunidades ni conocen de las culturas de los pueblos, la pregunta que me hacían es: ‘¿A ver, qué nos dice o viene a ver lo de la venta de las niñas?, ¿lo de la prostitución de niñas?‘“, dijo.

AMLO respondió a eso con un contundente no, pues dice que el problema es una excepción y no una regla general. Dijo que las comunidades indígenas de allá de Guerrero tienen muchos valores como para sólo fijarnos en ese tema.

“¡No, no vengo a ver eso! Porque eso no es la regla. En las comunidades hay muchos valores culturales, morales, espirituales. Eso puede ser la excepción, pero no es la regla. Qué, ¿acaso entonces la prostitución nada más está con los pobres?“, explicó con algo de molestia.

“Entonces hay toda una campaña en ese sentido, pero no es motivo para cuestionar a nadie. Es que es muy enajenante el manejo de la información o mejor dicho la información que se transmite para distorsionar, para deformar las cosas“, fueron sus palabras.

Ya antes había hablado sobre el tema (y también fue polémico lo que dijo)

No es la primera vez que AMLO se mete en la polémica por hablar sobre la venta de niñas y mujeres en el país. En mayo fue todo un escándalo cuando mencionó que era algo que no debía estigmatizarse.

Esa declaración se tomó en primera instancia como que él lo aprobaba, pero no, AMLO sólo trató de decir que no es algo exclusivo de los pueblos indígenas como para estigmatizarlos como gente que vende niñas y mujeres.