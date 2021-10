“Aprendí en sus muros”: El mensaje de apoyo de Rosario Robles a la UNAM ante críticas de AMLO

Si algo le faltaba a AMLO para aumentar su lista de opositores en el actual gobierno, era ponerse a criticar nada menos que a la máxima casa de estudios de nuestro país: la UNAM. Y es que hasta Rosario Robles salió en defensa de la Universidad Nacional Autónoma de México con un mensaje en sus redes sociales.

¿Cómo, no te has enterado del chisme que se traen AMLO y la UNAM? Pues resulta que el Presidente se aventó una serie de críticas contra la Universidad diciendo que perdió su esencia y se derechizó (derechizó: dícese de cuando algo o alguien se inclina en favor de la derecha conservadora, según AMLO).

Te dejamos por acá todo lo que el mandatario dijo sobre la UNAM para que cheques por qué varios políticos (incluidos por ahí algunos de Morena) le andan respondiendo; además, claro está, de la respuesta que la propia Universidad publicó en sus redes sociales.

Aquí te hablan, AMLO: Esto es lo que dijo Rosario Robles en defensa de la UNAM

Pero bueno, entre los muchos que han defendido a la máxima casa de estudios, destaca el mensaje de Rosario Robles desde prisión preventiva. Robles publicó una imagen donde se le ve portando la camiseta de Pumas en el Estadio Azteca para acompañar el siguiente mensaje:

“Mi solidaridad con la UNAM, mi universidad, por los ataques de los que es objeto desde el poder. Mi vocación social y mi compromiso con México lo aprendí en sus muros. También que es inalienable el DERECHO A DISENTIR”.

Ahhh pero eso no fue todo, Rosario Robles se aventó todo un hilo para alabar a la UNAM y criticar a AMLO, incluyendo una mención de su situación actual (prisión preventiva), situación que muchos por ahí ya empiezan a discutir como una persecución personal de la 4T hacia ella.

“No olvidemos nunca que “Por mi raza hablará el espíritu”. Por mi ha hablado el mío, forjado en la Gran Universidad Nacional. Desde aquellos años me enseñaron a luchar por las libertades. Hoy me ha sido arrebatada una, mi libertad física. Pero no mi capacidad de pensar críticamente“, finalizó.

Rosario Robles anduvo en boca de todos esta semana porque un juez decidió que permaneciera en prisión preventiva, pues consideró que persiste el riesgo de fuga.