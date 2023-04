Aunque en otras ciudades del mundo las autoridades aceptan lo que sea con tal de recibir visitas del extranjero, en Ámsterdam ya se cansaron y con esta campaña advierten que, quien vaya nomás a emborracharse y tratar de pasarse de lanza, mejor ni lo intente…

Y si bien hay que señalar que esta campaña está dirigida especialmente para los turistas británicos, lo que las autoridades de Ámsterdam hacen es aplicar el “te lo digo Juan, para que lo escuches Pedro”… es decir, aplicarán la ley parejo.

Zona roja de Ámsterdam / Pixabay

“Stay away”… o sea, “aléjate”, es la simple frase con la que la ciudad de Ámsterdam pide a la chaviza británica que se abstenga de viajar para allá. Esto, según reporta la BBC, como parte de toda una iniciativa de la ciudad para recuperar su reputación, la cual – por el momento y a nivel internacional – no es la mejor que digamos: la capital holandesa es vista como punto para drogarse sin broncas, emborracharse sin preocupaciones y, además, conseguir sexo fácil (previo pago, por supuesto).

En el spot con el que se pretende inhibir a jóvenes de visitar Ámsterdam se muestran imágenes reales tomadas en operativos de la policía, nomás para que los futuros turistas se den una idea de que su viaje muy seguramente no acabará como imaginan (si es que su intención al visitar la capital de Países Bajos es nada más portarse traviesos). Hay imágenes de un chico tambaleándose y rodeado por oficiales y uno más esposado y puesto bajo custodia.

“¿Vienes a Ámsterdam por una noche alocada? Aléjate”, se indica en el spot… y ya, con eso creen las autoridades que bastará.

“Los visitantes seguirán siendo bienvenidos, pero no si muestran un mal comportamiento o provocan escándalo. En este caso, la ciudad dice: mejor que no vengas”, advierte en declaración recogida por Antena 3, Sofyan Mbarki, encargado de asuntos económicos y del centro de Ámsterdam.

Por su parte, el exalcalde de Ámsterdam, Eberhard van der Laan, señala que la campaña está dirigida con especial dedicatoria a los turistas británicos ya que vecinos los tienen bien identificados… y ellos, los turistas, no ocultan para nada su procedencia: “No usan abrigo mientras recorren el barrio rojo, cantan ‘You’ll never walk alone’, están vestidos como conejos o sacerdotes y, a veces, no están vestidos”, acusó.

De acuerdo con la BBC, en Reino Unido ven como buen punto de desenfreno a la capital holandesa… no sólo por lo que se ofrece, sino por el costo: hay viajes a Ámsterdam que cuestan hasta 62 dólares. Eso y que agencias que se dedican a la organización de despedidas de solteros ofrecen cruceros con dicha ciudad como destino en la que prometen “noches de bistec y striptease”… lo que sea que eso signifique.