Lo que necesitas saber: No es la primera vez que Nueva York busca acabar con las ratas con anticonceptivos, pero la tecnología actual y un mejor control de la basura ayudaría a hacerlo más eficazmente

¿Cómo ponerle fin a una plaga de ratas? Pues una iniciativa propone hacerlo mediante anticonceptivos. No, no… no hablamos de CDMX y las ratotas que nos asaltan, hablamos de un problema de Nueva York, ciudad que nada más no logra deshacerse de los roedores.

Oh sí, en Nueva York planean usar anticonceptivos para ratas para hacerle frente a la gran cantidad de roedores que habitan la ciudad. ¿De qué va este plan y cómo funcionaría? Vamos con ello.

Plaga de ratas en Nueva York / Foto: Reuters

Nueva York y su terrible problema con las ratas

Si no has visitado Nueva York últimamente, pues ahí te va el chisme. Tienen un problemón por culpa de la plaga de roedores. Basta entrar a redes sociales y buscar “ratas en Nueva York” para ver videos nada agradables de qué tan grave es el asunto (PD. Mejor no hagas esa búsqueda).

Ya han ofrecido recompensas para quien acabe con los roedores; caray, hace un año incluso nombraron a una funcionaria encargada de terminar con el problema. Kathleen Corradi fue nombrada como “Zarina de las ratas” con la misión de ponerle fin a la invasión de esos animales en las calles de Nueva York.

“Estamos entusiasmados de tener a Kathy lista para que las ratas hagan sus maletas”, dijo el alcalde de Nueva York, Eric Adams, en ese entonces.

Plaga de ratas en Nueva York / Foto: Reuters

El nuevo plan es usar anticonceptivos para ratas

Pero como en un año de trabajo los resultados no han sido los esperados, en Nueva York van por su último recurso: anticonceptivos para ratas.

Shaun Abreu, concejal de la zona norte de Manhattan, promovió una iniciativa que consiste en dejar gránulos salados con un potente anticonceptivo, el cual esterilizaría a las ratas que los consuman. Los anticonceptivos serían efectivos tanto en hembras como en machos.

El programa piloto iniciaría en 10 cuadras de las “zonas de mitigación de ratas” de Nueva York y la promesa es que este nuevo método no afectará a otros animales. Cuando han usado raticida y otros venenos en la comida, no solamente mueren las ratas, también han llegado a morir aves que se comen a las ratas muertas infectadas.

Foto: Pixabay

No es la primera vez que intentan usar anticonceptivos para ratas en Nueva York

El plan suena muy interesante, ¿apoco no? El problema es que ya se ha intentado antes sin éxito. De acuerdo con el New York Times, la ciudad ha implementado un plan mediante anticonceptivos para acabar con las ratas al menos tres veces desde 1967, pero ninguna funcionó como se esperaba.

¿Qué hace diferente al nuevo plan de Shaun Abreu? Explican que antes no contaban con los avances tecnológicos para el desarrollo de anticonceptivos más eficaces, así como un plan alterno para un mayor control sobre la basura de la ciudad.

El concejal de Manhattan lleva tiempo trabajando con Loretta Mayer, científica y creadora del anticonceptivo ContraPest. Datos de las autoridades indican que éste ha tenido resultados muy prometedores en el metro de Nueva York, por lo que le tienen fe al usarlo en toda la ciudad.

Ratas en el metro de Nueva York / Foto: Getty

Un mejor anticonceptivo y basura menos atractiva para las ratas

ContraPest contiene activos que atacan directamente la función de los ovarios en las ratas hembra, además de que interrumpe la producción de espermatozoides en las ratas macho.

Loretta Mayer encabeza un programa para el control de animales de forma compasiva, y asegura que los gránulos que usarían en este nuevo intento son más baratos (10 dólares por kilo) y contienen grasas y sal que atraen más a los roedores en comparación con la basura.

Y hablando de la basura, las autoridades de Nueva York también llevan trabajando en la transición en toda la ciudad a contenedores especiales que la dejen menos expuesta para los roedores. Eso ayudaría bastante.

Plaga de ratas en Nueva York / Foto: Getty

Los anteriores intentos de usar anticonceptivos para ratas eran mediante una solución líquida que se dejaba en carne y granos, lo cual no resultaba tan atractivo para los roedores como escarbar en las centenares de bolsas de basura que la gente deja en las calles. Por eso, creen, esta vez sería mucho más efectivo.

La próxima vez que vayas a Nueva York nos cuentas si este nuevo plan funcionó o (como dirían los mayores) fue pan con lo mismo.

