El poder de los fandoms: El activismo de ARMY de BTS

Lo que necesitas saber: Desde Estados Unidos hasta Chile, las/los fans del K-Pop tienen una historia que contar.

Siempre es buen momento para hablar de ARMY. Y, en general, del poder de los fandoms que no sólo logran impulsar tendencias en redes sociales para apoyar a sus idols, sino que también se suman a causas sociales mediante el activismo digital.

Desde Estados Unidos hasta Chile, los/las fans tienen una historia que contar y por acá armamos una lista de los activismos de los que han sido participes.

Foto: Ahmad Roihan Muqoddes-Pexels.

El activismo de ARMY de BTS

Nos centramos en ARMY a propósito de la conversación que han generado los conciertos del grupo de K-Pop surcoreano BTS y las peticiones para que la Profeco (Procuraduría Federal del Consumidor) interceda para garantizar la información de la venta de boletos.

El buen Luffy de One Piece. Foto: Toei Animation

Por cierto, acá en esta nota les dejamos todos los detalles de los conciertos de BTS en CDMX.

¿Qué es ARMY?

Es el fandom de BTS. Así se llama. Su acrónimo, en inglés, es Adorable Representative M.C. for Youth (Representante adorable para la juventud).

Y, pues, también es un juego de los significados de las palabras, ya que ARMY suele ser visto como una especie de “ejército” de fans que apoyan a BTS.

BTS y Coldplay. Foto: @BTS_twt.

Que, dicho sea de paso, para quienes todavía no conocen bien bien la música de BTS o Bangtan Sonyeondan, el nombre del grupo se traduce como Boy scouts a prueba de balas.

Aunque, en 2017 el grupo también adoptó Beyond the Scene (Más allá de la escena), un poco con el objetivo de promover ideas como el amor propio y la libertad.

Y, ¿quiénes son ARMY?

Fans de BTS de todo el mundo. O, bueno, fans de distintos países, no sólo de Corea del Sur, y de todas las edades.

Además de la música, ARMY suele distinguirse por ir más allá del apoyo a sus idols.

Foto: RDNE Stock project-Pexels.

Es decir, el apoyo dentro de la misma comunidad de fans de BTS o el activismo digital en momentos importantísimos relacionados con movimientos sociales.

Activismo digital

Ojo, este tipo de activismo no es convocado por BTS ni cualquier otro grupo de K-Pop.

Se trata de iniciativas de los fandoms, siempre listos para organizarse, ya sea para posicionar a sus idols en las tendencias, compartir información de los conciertos o armar eventos para compartir lo que les gusta de sus grupos o bias.

Foto: Daniil Kondrashin-Pexels.

O sumarse a movimientos sociales como el Black Lives Matter y las protestas contra el asesinato de George Floyd en Estados Unidos.

Estados Unidos

En las elecciones de 2020, ARMY se organizó para boicotear un mitin de Donald Trump en Oklahoma, donde el magnate relanzaría su campaña a la presidencia.

¿Cómo lo hicieron? Reservaron un montón de entradas, obvio, sin la intención de asistir al mitin y pues el evento terminó con poquísima asistencia.

Black Lives Matter

Durante las protestas en Estados Unidos contra el asesinato de George Floyd, a manos de la policía de Minneapolis, en 2020, las autoridades intentaron controlar y reprimir las manifestaciones.

En el caso de Dallas, la policía lanzó una app para monitorear “actividades ilegales” en las protestas.

Sin embargo, esta app fue cuestionada por criminalizar las protestas y… ahí apareció ARMY que, junto con otros fandoms, se encargó de saturarla con fancams —videos o reels de los/las idols grabados y editados por fans— y memes.

¿El resultado? La ola de videos colapsó, de manera temporal, la app. Pero eso no fue todo.

Los fandoms se organizaron para hacer boicot a los hashtags o las etiquetas supremacistas como #WhiteLivesMatter, bloqueándolos con puro contenido de K-Pop.

O la recaudación de fondos de One In An Army para organizaciones que luchaban contra el racismo.

Colombia

El activismo de ARMY y otros fandoms también se hizo presente en las protestas —desencadenadas por una iniciativa fiscal— del Paro Nacional en Colombia en 2021.

ARMY difundió información sobre el Paro Nacional o por qué las manifestaciones continuaban. Todo con la ayuda del HT #ParoNacional11M.

Junto con otros fans de la industria del K-Pop usaron casi casi la misma táctica que en las protestas del Black Lives Matter mediante el secuestro de hashtags que criminalizaban las manifestaciones.

Y que fueron tomados y bloqueados con fancams en una llamada guerra de hashtags.

Chile

¿Se acuerdan del tarifazo en el Metro de Chile? El aumento al precio del boleto que desencadenó una serie de protestas en este país en 2019.

En ese contexto, recordó Animal Político, ARMY y otros fandoms no sólo de Chile se unieron para recaudar fondos para brigadas, compartir información sobre derechos humanos y la amplificación de los pliegos de este movimiento en redes.

España

En España, ARMY participa en actividades que tienen como objetivo un impacto positivo mediante campañas en pro del medioambiente, actividades artísticas o la filantropía. Uno de los ejemplos es BTS ARMY SPAIN.

Aunque ahí no se queda el activismo relacionado con fans del K-Pop. Por aquellos lares, en 2020, distintos fandoms se organizaron para contrarrestar los discursos de Vox, un partido político ultraconservador y ultranacionalista.

El reportaje ‘Mi bandera es el K-Pop: del fandom al activismo digital’ de Brenda Alvarado, publicado en Corriente Alterna UNAM, recordó cuando los fandoms boicotearon las redes del líder de Vox Santiago Abascal con la creación de hashtags especiales y, ooootra vez, fancams ante el avance de iniciativas regresivas a los derechos en la Corte de España.

México

En México se han organizado para ayudar ante emergencias tras desastres ocasionados por el impacto de un fenómeno natural —o la poca respuesta de las autoridades. Han apoyado a colectivas feministas.